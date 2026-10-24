مقاومتی که تحسین جهانی را برانگیخت! + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0627\u0645\u0631\u0632 \u062f\u0627\u062f\u0631\u0633 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062e\u0627\u0631\u0642\u200c\u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0632\u0628\u0627\u0646\u0632\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0