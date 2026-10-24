باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مقاومتی که تحسین جهانی را برانگیخت! + فیلم

فرامرز دادرس با اشاره به مقاومت خارق‌العاده ایران در برابر غرب گفت که اراده و مقاومت ایران در غرب زبانزد شده و بسیاری از اروپایی‌ها آن را تحسین می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز دادرس با اشاره به مقاومت خارق‌العاده ایران در برابر غرب گفت: اراده و مقاومت ایران در غرب زبانزد شده و بسیاری از همین اروپایی‌ها آن را تحسین می‌کنند.

 

 
مطالب مرتبط
مقاومتی که تحسین جهانی را برانگیخت! + فیلم
young journalists club

درخواست چهار سناتور آمریکایی برای اعمال نفوذ واشنگتن در FATF علیه ایران

مقاومتی که تحسین جهانی را برانگیخت! + فیلم
young journalists club

تحریم بخش پتروشیمی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

مقاومتی که تحسین جهانی را برانگیخت! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
۷۶۲

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
۵۲۳

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
۴۹۱

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم
۴۵۳

درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف مقام ارشد انگلیسی؛ آمریکا دیگر تکیه‌گاه مطمئن امنیتی نیست! + قیلم
۴۵۱

اعتراف مقام ارشد انگلیسی؛ آمریکا دیگر تکیه‌گاه مطمئن امنیتی نیست! + قیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha