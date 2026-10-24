باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از یک ماه است که از آغاز سال تحصیلی می‌گذرد، اما تعدادی از دانش‌آموزان همچنان با کمبود کتاب‌های درسی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلی که در برخی موارد دانش‌آموزان هنوز به مجموعه کتاب‌های موردنیاز خود دسترسی ندارند. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که خانواده‌ها ماه‌ها پیش برای ثبت سفارش و خرید کتاب‌های درسی فرزندانشان اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رفت کتاب‌ها همزمان با شروع سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

با این حال، گزارش‌های رسیده از وضع برخی مدارس نشان می‌دهد میان ثبت سفارش کتاب و تحویل کامل آن به دانش‌آموز، همچنان فاصله‌ای وجود دارد که علت و ابعاد آن نیازمند بررسی و پاسخگویی مسئولان است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بدینوسیله گزارش رسمی و مطالبه خود را پیرامون یکی از چالش‌های جدی آموزشی در سال تحصیلی جاری، به استحضار می‌رسانیم. با گذشت بیش از یک ماه از شروع فعالیت‌های آموزشی، دانش‌آموزان پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی در تهران در مدرسه ملامحسن فیض کاشانی، همچنان در وضعیت «بی‌کتابی» و فقدان منابع اصلی آموزشی قرار دارند. عدم تامین کتاب‌های تخصصی و حیاتی نظیر «عربی»، «علوم و فنون ادبی» و «جامعه‌شناسی»، به صورت معضلی برای دانش آموزان تبدیل شده وخانواده‌ها را نگران کرده است. ما از رسانه ملی و خبرگزاری‌های محترم تقاضا داریم صدای ما را به گوش مسئولان عالی‌رتبه وزارت آموزش و پرورش برسانید.