باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری گفت: فراهم شدن شرایط آبی مناسب در این تالاب‌ها، زمینه زیست و حضور گونه‌های مختلف جانوری و پرندگان را فراهم کرده است و با آغاز فصل مهاجرت پرندگان از عرض‌های شمالی، انتظار می‌رود جمعیت پرندگان مهاجر در این زیستگاه‌ها افزایش یابد.

وی با تأکید بر تشدید پایش زیستگاه‌های تالابی در فصل مهاجرت گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت شبانه‌روزی این مناطق را پایش می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین با اشاره به برنامه‌های حفاظت از تنوع زیستی دریاچه ارومیه بیان کرد: حفاظت از جزایر، تالاب‌های اقماری و گونه‌های جانوری وابسته به این زیست‌بوم، در کنار مدیریت منابع آب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: حفاظت از جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، نگهداری ۲۲ رأس از این گونه در مرکز تکثیر مجتمع تحقیقاتی رشکان با هدف انتقال و رهاسازی جمعیت مازاد در زیستگاه‌های طبیعی در زمان مناسب و پایش سالانه پستانداران، منابع آب شرب حیات‌وحش و وضعیت بیماری‌ها، از جمله اقدامات حفاظتی در این حوزه است.

جباری ادامه داد: سرشماری، حلقه‌گذاری و پایش وضعیت پرندگان مهاجر در دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری نیز از برنامه‌های مهم حفاظت از تنوع زیستی منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب گفت: توسعه کشاورزی پایدار و معیشت‌های سازگار با منابع تالابی با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش ذخیره آب در حوضه آبریز، به‌صورت آزمایشی در ۱۱ روستا و با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در حال پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین توسعه گردشگری مسئولانه و جامعه‌محور را از ظرفیت‌های بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌ها دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی مانند ساختمان‌های پرنده‌نگری و دکل‌های دیده‌بانی، نصب تابلوهای معرفی تالاب‌ها و اجرای برنامه‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان و افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از این زیست‌بوم‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های حفاظتی، تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت پایدار منابع آب برای حفظ پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه و زیستگاه‌های وابسته به آن ضروری است.

جباری با تأکید بر ضرورت تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، نیاز آبی زیست‌محیطی این دریاچه سالانه ۳.۴ میلیارد مترمکعب برآورد شده است و تأمین آن برای دستیابی به تراز اکولوژیک و حفظ پایداری زیست‌بوم دریاچه ضرورت دارد.

وی افزود: تامین حق‌آبه دریاچه ارومیه از مسیرهای مختلفی از جمله آورد طبیعی رودخانه‌ها، رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز، انتقال آب از سد کانی‌سیب در حوضه آبریز رودخانه زاب و استفاده از پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای ارومیه و تبریز دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در چارچوب وظایف قانونی خود، تأمین حق‌آبه دریاچه را از شرکت آب منطقه‌ای استان مطالبه و پیگیری می‌کند و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز این موضوع را در سطح ملی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت اطمینان از رسیدن آب به پهنه دریاچه گفت: پایش مسیرهای انتقال آب و سردهنه‌های کشاورزی، به‌ویژه در فصول غیرکشاورزی، و انجام بازدیدهای کارشناسی برای جلوگیری از انحراف آب و برداشت‌های خارج از برنامه، از جمله اقدامات مورد پیگیری است.

جباری ادامه داد: در سال آبی جدید، تأمین حداکثری حق‌آبه دریاچه و تالاب‌های اقماری، نظارت بر بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه که از سوی وزارت نیرو در دست اقدام است و لایروبی مسیرهای ورودی به تالاب‌های اقماری در دستور کار قرار دارد.