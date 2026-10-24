باشگاه خبرنگاران جوان - نشست گرامیداشت روز ملی صادرات صبح امروز با حضور جعفر وندا مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیر امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و جمعی از فعالان اقتصادی حوزه صادرات برگزار شد.

جعفر وندا مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این نشست با اعلام سهم ۹۰ درصدی حمل‌ونقل دریایی در صادرات این منطقه مهم صنعتی، بر ضرورت رفع کمبودهای زیرساختی بنادر و اسکله‌ها برای تقویت صادرات، توسعه ترانزیت و تسهیل تجارت خارجی تأکید کرد و با اشاره به نقش صنایع انرژی و پتروشیمی در تأمین درآمدهای ارزی کشور، این ظرفیت‌ها را از مؤلفه‌های مهم تقویت جایگاه اقتصادی جنوب ایران دانست.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه حدود 90 درصد کالاهای صادراتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از مسیر دریا و با استفاده از ظرفیت بنادر و اسکله‌های منطقه صادر می‌شود، اظهار داشت: بخش باقی‌مانده صادرات از طریق حمل‌ونقل زمینی به مرزهای کشور انتقال می‌یابد و این آمار، جایگاه راهبردی زیرساخت‌های دریایی در تداوم فعالیت‌های صادراتی و ضرورت حفظ آمادگی و کارآمدی این زیرساخت‌ها را برجسته می‌کند.

وی همچنین رفع محدودیت‌های زیرساختی را از نیازهای مهم منطقه برشمرد و افزود: با وجود برخورداری از امکانات بندری و اسکله‌ای، برخی کمبودها همچنان نیازمند رسیدگی است که در این زمینه با سازمان منطقه ویژه اقتصادی مطرح شده و قول مساعد برای همکاری در بهبود زیرساخت‌ها دریافت شده است.

به گفته وندا، تکمیل ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه توسعه تجارت خارجی و افزایش توان صادراتی صنایع انرژی و پتروشیمی را فراهم کند.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی به بیان مسائل و چالش‌های خود پرداختند و مدیرکل گمرک ضمن پاسخ‌گویی به بخشی از درخواست‌ها، موارد نیازمند بررسی تخصصی را برای پیگیری به معاون امور گمرکی و تیم فنی ارجاع داد.

مدیر امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز از برنامه‌های آتی برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت‌های تجاری خبر داد و در پایان، از پنج شرکت برتر حوزه صادرات تجلیل شد.