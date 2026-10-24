رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کارون با اشاره به توزیع بذر رایگان میان کشاورزان گفت: برداشت چای ترش در ۱۰ هکتار از مزارع شهرستان کارون موجب اشتغالزایی برای ۱۰ نفر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - این روزها، مزارع چای ترش خوزستان رنگ دیگری دارند؛ دمنوشی خوش‌رنگ که حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش استان است و امسال قرار است ۵۰۰ تن از آن روانه بازار شود.

جهاد کشاورزی خوزستان، با اعلام آغاز برداشت چای ترش از مزارع استان، از پیش‌بینی برداشت ۵۰۰ تن چای قرمز خبر می‌دهد.

چای ترش یا چای قرمز، گیاهی دارویی است که به‌واسطه سازگاری با اقلیم گرم و خشک خوزستان، در سال‌های اخیر جای خود را در الگوی کشت کشاورزان استان باز کرده است.

این گیاه، منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌هاست و به گفته کارشناسان، خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها را کاهش می‌دهد؛ از تصفیه خون تا کاهش فشار خون. حالا برداشت این محصول، به یکی از فصل‌های مهم کشاورزی استان بدل شده است.

۱۸ شهرستان از جمله کارون در نزدیکی اهواز از استان این گیاه را تولید می‌کنند که بذر آن به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده شد.

۱۰ هکتار، ۱۰ اشتغال در کارون

نور الله موالی‌زاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کارون با اشاره به گستردگی کشت این گیاه در استان درباره وضعیت کشت در کارون گفت: در شهرستان حدود ۱۰ هکتار چای ترش کشت شده که امسال برای حدود ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

او درباره میزان برداشت می‌گوید: چای ترش‌کاران بسته به شرایط کشت و مدیریت مزرعه، از هر هکتار بین ۸۰۰ تن محصول برداشت می‌کنند.

این عدد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این گیاه در اقتصاد کشاورزی استان است.

ابوعلی، یکی از کشاورزان این خطه، امسال از کیفیت محصولش رضایت دارد: در روستای ما اکثر افراد چای ترش می‌کارند و پس از بسته بندی به تولید داخل می‌رسد که بخشی از آن نیز صادر می‌شود.

چای ترش، فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ دمنوشی است که از دل گرمای خوزستان بیرون می‌آید و حالا جای خود را در بازارهای داخلی و خارجی باز می‌کند.

۵۰۰ تن برداشت پیش‌بینی‌شده، حاصل دسترنج کشاورزانی است که با بذر رایگان و حمایت جهاد کشاورزی، مسیر تازه‌ای را در الگوی کشت استان آغاز کرده‌اند. حالا پرسش این است: آیا این مسیر، به اشتغال پایدار و صادرات گسترده‌تر می‌رسد یا در همان ۱۰ هکتار متوقف می‌ماند؟