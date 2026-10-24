باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری مدیرکل نوسازی مدارس استان صبح امروز برگزار شد.

عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، در این نشست گفت: در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی و با توجه به اولویت‌های دولت در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری مدارس، شاهد تغییرات مثبتی در شاخص‌های آموزشی استان هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این حوزه گفت: با توجه به دستورالعمل‌های ریاست‌جمهور در زمینه اولویت‌بخشی به فضای آموزشی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه تجهیز و توسعه مدارس صورت گرفته است.

زارع در ادامه با ارائه آماری از وضعیت موجود، افزود: خدا را شکر که در حال حاضر سرانه فضای آموزشی دانش‌آموزان استان تهران به ۵۹ متر مربع رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد چشمگیر در بخش سخت‌افزاری است و با توجه به اینکه متوسط کشوری در این حوزه متفاوت است، استان تهران با این میزان، رشد بسیار مثبتی را تجربه کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: این روند توسعه با همکاری‌های مختلف و در راستای برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حال پیشرفت است.

ظرفیت آموزشی استان تهران بسیار گسترده است؛ به‌طوری که تعداد ۲۲۷ مدرسه با ۲۶۸۷ کلاس درس، ظرفیت پذیرش ۳۲۶ هزار دانش‌آموز را دارند که این حجم از ظرفیت، با ۱۱ استان دیگر کشور برابری می‌کند.

استانداردسازی و آسفالت محوطه مدارس

زارع با اشاره به تمرکز بر بهبود کیفیت محیطی مدارس گفت: در راستای بهبود وضعیت فیزیکی مدارس، پروژه‌های آسفالت محوطه با متراژ قابل توجهی انجام شده است. در مجموع حدود ۱ میلیون و ۷۹۵ هزار متر مربع آسفالت در محوطه مدارس انجام شده که شامل ۱۳۴۷ مدرسه است.

وی افزود: در بخش استانداردسازی، ۳۶۹ مدرسه با حدود ۷۴۸۵ کلاس درس مورد استانداردسازی قرار گرفته‌اند که این امر کیفیت محیط آموزشی را به‌طور چشمگیر ارتقا داده است.

تجهیزات و زیرساخت‌های برقی

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به بودجه‌های اختصاص یافته برای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: در بخش تجهیزات، حدود ۵۳۰ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس خریداری شده است. همچنین در راستای پایداری انرژی در مدارس، پروژه‌هایی جهت ارتقای زیرساخت‌های برقی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش ظرفیت برق مدارس (تا ۵ مگابایت در هر مدرسه) در دو ماه اخیر اشاره کرد.

مشارکت سازمان‌ها و پروژه‌های در دست اجرا

زارع ادامه داد: پروژه‌های نوسازی و بازسازی مدارس با مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در حال پیشرفت است. وی از پروژه‌های در دست اجرا، از جمله بازسازی ۵۲ مدرسه و عملیاتی شدن پروژه‌های جدید در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: همکاری شهرداری‌ها و شرکت‌های عمرانی در اجرای پروژه‌های زیرساختی مدارس، نقش کلیدی در سرعت بخشیدن به این روند داشته است.

زارع با تأکید بر نقش خیرین مدرسه‌ساز در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: در کنار اقدامات دولت و اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی، استفاده از ظرفیت خیرین نیز اهمیت فراوانی دارد و این مشارکت می‌تواند به تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای ساخت و تکمیل مدارس کمک کند.

وی افزود: برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز فرصتی برای قدردانی از افرادی است که با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و با هدف فراهم‌کردن فرصت تحصیل بهتر برای دانش‌آموزان، در مسیر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند.

زارع ادامه داد: برنامه ما این است که در این رویداد، ضمن قدردانی از خیرین بزرگواری که تاکنون در این مسیر همراه بوده‌اند، زمینه جذب مشارکت‌کنندگان جدید را نیز فراهم کنیم؛ چراکه نیاز‌های آموزشی استان تهران گسترده است و برای پاسخ‌گویی به این نیاز‌ها باید از ظرفیت‌های بیشتری بهره گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به محدودیت منابع مالی بیان کرد: اعتبارات دولتی به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام نیاز‌های موجود در حوزه ساخت مدارس نیست و مشارکت خیرین می‌تواند در تکمیل پروژه‌ها و افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: در گذشته، سهم مشارکت خیرین در پروژه‌های مدرسه‌سازی قابل توجه بود، اما با افزایش تعداد پروژه‌هایی که دولت در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی آغاز کرده است، نیاز به جذب منابع مالی بیشتر نیز افزایش یافته است.

زارع تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم این است که تصور عمومی درباره برخورداری استان تهران از امکانات و زیرساخت‌های آموزشی با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. برخلاف این تصور که تهران استانی برخوردار است، در بسیاری از مناطق با کمبود فضای آموزشی و محدودیت‌های جدی در تأمین زمین مواجه هستیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل، مشارکت خیرین در استان تهران اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تلاش کنیم با افزایش میزان مشارکت‌ها، سهم بیشتری از نیاز‌های موجود را پوشش دهیم.

افزایش مشارکت مردمی؛ راهی برای کاهش فشار بر منابع دولتی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت تأمین منابع موردنیاز پروژه‌ها اظهار کرد: با توجه به گستردگی پروژه‌های تعریف‌شده و محدودیت اعتبارات، لازم است مشارکت خیرین و سایر ظرفیت‌های مردمی بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: افزایش مشارکت خیرین می‌تواند بخشی از فشار مالی واردشده بر منابع دولتی را کاهش دهد و زمینه تکمیل سریع‌تر پروژه‌های مدرسه‌سازی را فراهم کند.

زارع ادامه داد: در شرایطی که تعداد پروژه‌های در دست اجرا افزایش یافته است، تأمین منابع مالی موردنیاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و همراهی خیرین می‌تواند نقش مکملی در کنار اعتبارات دولتی داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو بیان کرد: تلاش می‌کنیم با ادامه روند فعلی، استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف و جلب مشارکت بیشتر خیرین، شرایط توسعه فضا‌های آموزشی در استان تهران را بهبود ببخشیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران ابراز امیدواری کرد که با تداوم هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، رفع موانع تأمین زمین، تأمین اعتبارات و مشارکت بیشتر خیرین، روند ساخت مدارس در استان شتاب بیشتری بگیرد و زمینه دسترسی عادلانه‌تر دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب فراهم شود.