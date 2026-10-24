آندرانیک تیموریان پس از جدایی از کادرفنی تیم ملی، با انتشار یک استوری جنجالی، عبارت «اختلاف شرف» را به صدر حواشی فوتبال ایران آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - آندرانیک تیموریان  مربی سابق و دستیار قلعه نویی در تیم ملی فوتبال در حالی با این استوری جنجالی بحث‌های زیادی در جامعه فوتبالی ایجاد کرده که قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی چند روز پیش در مورد جدایی او اعلام کرد: آقای تیموریان دستیار نبود، همکار بود. آقای تیموریان و آقای رحمان رضایی جزو مفاخر فوتبال معاصر ما هستند و زحمات زیادی در فوتبال و در عرصه باشگاهی و ملی کشیدند. خود ایشان تشخیص داده نباشد و برایش در آینده آرزوی موفقیت می‌کنم. 

این پیام تیموریان نیاز به رمز گشایی دارد و باید دید آندو چه چیزی در تیم ملی دیده است که اختلاف با قلعه نویی را اختلاف شرف می داند.



کنایه سنگین آندو به قلعه‌نویی!

برچسب ها: اندو تیموریان ، قلعه نویی
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