رهبر کره شمالی با تعیین تشکیل قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور، بر ارتقای آموزش‌های رزمی، تقویت انضباط نظامی و افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای فرماندهان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد کیم جونگ اون، رهبر این کشور، تشکیل قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعیین کرده است.

این خبر پس از برگزاری سومین نشست فرماندهان گروهان‌های ارتش خلق کره در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر منتشر شد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، کیم جونگ اون گفت: «کمیته مرکزی حزب، ایجاد قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کرده است که باید در دوره برنامه‌ریزی جدید محقق شوند.»

وی توضیح داد که به همین دلیل، نخستین رویداد سراسری ارتش پس از نهمین کنگره حزب کارگران کره، نشست فرماندهان گروهان‌ها بوده است.

رهبر کره شمالی با اشاره به جایگاه گروهان‌ها در ساختار ارتش گفت این واحدها حلقه اصلی تقویت ارتش خلق کره به شمار می‌روند و ارتقای توان رزمی آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول کیفی نیروهای مسلح کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود.

کیم جونگ اون همچنین مأموریت تبدیل تمامی گروهان‌ها به یگان‌های رزمی نخبه را تعیین کرد؛ یگان‌هایی که توانایی اجرای مستقل انواع مأموریت‌های رزمی را داشته باشند.

وی اصل محوری این نشست را چنین بیان کرد: «با آموزش قدرتمندترین گروهان‌ها، قدرتمندترین ارتش را ایجاد کنیم و روند انقلاب نظامی الگوی خود را شتاب ببخشیم.»

رهبر کره شمالی همچنین بر ضرورت بهبود آموزش‌های رزمی، تقویت انضباط نظامی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای فرماندهان تأکید کرد.

این نشست با حضور فرماندهان گروهان‌ها، کیم سونگ‌گی، وزیر دفاع، ری یونگ‌گیل، رئیس ستاد کل ارتش و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی برگزار شد.

پس از پایان نشست نیز مراسمی برای اهدای جوایز و تقدیر از نظامیانی که خدمات برجسته‌ای ارائه کرده بودند، برگزار شد.

منبع: تاس

برچسب ها: کره شمالی ، قدرت نظامی
خبرهای مرتبط
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
العربیه: ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است
وال‌استریت ژورنال: ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره ایران را نگرفته است
ازسرگیری اعتراضات در فرانسه؛ دست‌کم ۱۳۵ نفر بازداشت شدند
گزارش آکسیوس از نارضایتی حلقه ترامپ نسبت به نتانیاهو
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در بغداد
دولت عراق در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری و از ورود به جنگ در کنار آمریکا اجتناب کند
دست‌کم ۴۰ نفر در حمله افراد مسلح به روستایی در نیجریه کشته شدند
حمله یمن به پایگاه نیروهای سعودی در عدن
ایلان ماسک: اوکراین از استارلینک برای کشتن افراد استفاده کرده است
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه
آخرین اخبار
العربیه: ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است
ایلان ماسک: اوکراین از استارلینک برای کشتن افراد استفاده کرده است
دست‌کم ۴۰ نفر در حمله افراد مسلح به روستایی در نیجریه کشته شدند
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه
اعتراضات دانشجویی در آلبانی به خشونت کشیده شد
انصارالله از حمله به چندین هدف در عربستان خبر داد
افزایش تنش‌ها در ایتالیا هم‌زمان با اعتراضات سراسری
وال‌استریت ژورنال: ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره ایران را نگرفته است
درگیری معترضان با پلیس در دو شهر فرانسه
دولت عراق در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری و از ورود به جنگ در کنار آمریکا اجتناب کند
درگیری معترضان و پلیس در تظاهرات ضد دولتی در بروکسل
حمله یمن به پایگاه نیروهای سعودی در عدن
گزارش آکسیوس از نارضایتی حلقه ترامپ نسبت به نتانیاهو
آمریکا هشدارهای سفر به منطقه را به‌روزرسانی کرد
انصارالله از حملات هوایی عربستان به صنعا و المخا خبر داد
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر رسید
ازسرگیری اعتراضات در فرانسه؛ دست‌کم ۱۳۵ نفر بازداشت شدند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در بغداد
اوکراین از بازگشت استارلینک به وضعیت سابق خود خبر داد
شهردار الخلیل: حدود ۲۲۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند
رأس‌الخیمه امارات تمام سواحل خود را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل به دنبال بازگرداندن محاصره غزه است
فرانسه با آزادسازی ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی موافقت کرد
حمله روسیه به کشتی حامل تدارکات ارتش اوکراین در دریای سیاه
حماس: یورش‌های اسرائیل در کرانه باختری اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
آغاز عملیات چندروزه ارتش اسرائیل در الخلیل
رویترز: سوءاستفاده آمریکا از اسپیس‌ایکس برای اهداف سیاست خارجی
گزارش از حملات هوایی عربستان به یمن؛ فعال شدن آژیرهای هشدار در ریاض
افزایش تدابیر امنیتی سفارت آمریکا در اردن پس از حمله مرگبار به کلیسا
کشته‌شدن چهار خلبان در سانحه سقوط دو هواپیمای نظامی در فیلیپین