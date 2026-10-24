باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد کیم جونگ اون، رهبر این کشور، تشکیل قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعیین کرده است.

این خبر پس از برگزاری سومین نشست فرماندهان گروهان‌های ارتش خلق کره در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر منتشر شد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، کیم جونگ اون گفت: «کمیته مرکزی حزب، ایجاد قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کرده است که باید در دوره برنامه‌ریزی جدید محقق شوند.»

وی توضیح داد که به همین دلیل، نخستین رویداد سراسری ارتش پس از نهمین کنگره حزب کارگران کره، نشست فرماندهان گروهان‌ها بوده است.

رهبر کره شمالی با اشاره به جایگاه گروهان‌ها در ساختار ارتش گفت این واحدها حلقه اصلی تقویت ارتش خلق کره به شمار می‌روند و ارتقای توان رزمی آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول کیفی نیروهای مسلح کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود.

کیم جونگ اون همچنین مأموریت تبدیل تمامی گروهان‌ها به یگان‌های رزمی نخبه را تعیین کرد؛ یگان‌هایی که توانایی اجرای مستقل انواع مأموریت‌های رزمی را داشته باشند.

وی اصل محوری این نشست را چنین بیان کرد: «با آموزش قدرتمندترین گروهان‌ها، قدرتمندترین ارتش را ایجاد کنیم و روند انقلاب نظامی الگوی خود را شتاب ببخشیم.»

رهبر کره شمالی همچنین بر ضرورت بهبود آموزش‌های رزمی، تقویت انضباط نظامی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای فرماندهان تأکید کرد.

این نشست با حضور فرماندهان گروهان‌ها، کیم سونگ‌گی، وزیر دفاع، ری یونگ‌گیل، رئیس ستاد کل ارتش و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی برگزار شد.

پس از پایان نشست نیز مراسمی برای اهدای جوایز و تقدیر از نظامیانی که خدمات برجسته‌ای ارائه کرده بودند، برگزار شد.

منبع: تاس