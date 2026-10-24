باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حکمت‌اله شجاعی اظهار کرد: سارقان تلفن همراه به طور معمول با استفاده از موتورسیکلت و نزدیک شدن ناگهانی به عابران، در فرصتی کوتاه اقدام به قاپیدن گوشی می‌کنند که رعایت توصیه‌های پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش این نوع سرقت دارد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه شهروندان به نحوه استفاده از تلفن همراه در معابر افزود: افراد تا حد امکان از در دست گرفتن گوشی هنگام حرکت در خیابان، به‌ویژه در مناطق پرتردد، خودداری کنند و در صورت نیاز به استفاده از آن، در مکانی امن و دور از لبه خیابان و مسیر عبور موتورسیکلت‌ها توقف کنند.

وسایل ارزشمند را دور از دسترس سارقان نگه دارید

رییس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد : شهروندان هنگام تردد در معابر، تلفن همراه، کیف و سایر وسایل ارزشمند خود را در سمتی از بدن حمل کنند که از خیابان فاصله دارد تا امکان نزدیک شدن ناگهانی سارقان و قاپیدن اموال آنان کاهش یابد.

وی همچنین از شهروندان خواست به رفت‌وآمدهای مشکوک توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و رفتارهای غیرعادی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

موقع سرقت، سارق را تعقیب نکنید

شجاعی با اشاره به ضرورت حفظ امنیت شهروندان پس از وقوع سرقت گفت: افراد به هیچ عنوان نباید به‌صورت خودسرانه سارق را تعقیب کنند زیرا این اقدام ممکن است آنان را در معرض خطر قرار دهد.

رییس پلیس آگاهی البرز افزود: در چنین شرایطی، شهروندان باید تا حد امکان مشخصات ظاهری سارق، نوع و رنگ موتورسیکلت، شماره پلاک در صورت امکان و مسیر فرار وی را به خاطر بسپارند و اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دهند.

وی با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در پیشگیری از جرائم خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، توجه به محیط اطراف و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، به شناسایی سارقان و ارتقای امنیت عمومی کمک می‌کند و همکاری شهروندان با پلیس از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است.