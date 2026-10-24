باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در آیین گرامیداشت رکوردشکنی صنعتگران ایرید در تولید سوزن ریلی با تأکید بر ضرورت تقویت توان تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازارهای منطقه‌ای را یکی از ظرفیت‌های مهم پیش روی صنعت ریلی کشور دانست و اظهار کرد: شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات ریلی نباید فعالیت خود را صرفاً به تأمین نیازهای داخلی محدود کنند، بلکه باید برای حضور مؤثر در بازار کشورهای همسایه نیز برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به توانمندی مجموعه‌هایی همچون شرکت ایرید افزود: ظرفیت تولید تجهیزات ریلی در کشور فرصتی ارزشمند برای ورود به بازارهای صادراتی است و انتظار می‌رود شرکت‌های فعال در این حوزه، هم‌زمان با پاسخگویی به نیازهای داخلی، برای توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی نیز اقدام کنند.

افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان؛ بازارهای هدف صنعت ریلی ایران

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه برای استفاده از تجهیزات ریلی ساخت داخل تصریح کرد: افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان از جمله کشورهایی هستند که می‌توان با انجام رایزنی‌های هدفمند، زمینه حضور تولیدکنندگان ایرانی در پروژه‌های ریلی آن‌ها را فراهم کرد.

ذاکری، صادرات تجهیزات ریلی را فرصتی برای گسترش فعالیت شرکت‌های داخلی دانست و گفت: حضور در بازارهای منطقه‌ای علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، می‌تواند به تقویت صادرات صنعتی کشور و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات محصولاتی نظیر پیچ و سوزن ریلی خاطرنشان کرد: ورود به بازارهای خارجی باید بر مبنای بررسی دقیق ظرفیت تولید، نیاز داخلی و میزان تقاضای کشورهای هدف صورت گیرد تا ضمن حفظ توان تأمین تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلی کشور، امکان صادرات نیز فراهم شود.

صنعت ریلی نمی‌تواند تنها به منابع دولتی متکی باشد

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح سازوکارهای اقتصادی شرکت‌های فعال در صنعت ریلی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و افزود: توسعه پایدار این صنعت صرفاً با اتکا به اعتبارات و منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و شرکت‌ها باید با افزایش بهره‌وری، ارتقای عملکرد و شناسایی فرصت‌های جدید درآمدزایی، سهم بیشتری در تأمین منابع مالی مورد نیاز این بخش داشته باشند.

ذاکری تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ریلی می‌تواند مسیر جذب منابع مالی جدید را هموار کرده و زمینه افزایش توان تولیدی و اقتصادی این صنعت را فراهم کند.

راه‌آهن چابهار ـ زاهدان؛ حلقه راهبردی توسعه ترانزیت

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با پیوند دادن ظرفیت تولید تجهیزات داخلی به برنامه‌های توسعه شبکه ریلی کشور، تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان را یکی از طرح‌های راهبردی حمل‌ونقل و ترانزیت برشمرد.

وی اظهار کرد: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند دسترسی ریلی به بندر چابهار را تقویت کرده و با اتصال مؤثرتر شبکه راه‌آهن کشور به مسیرهای تجاری منطقه، فرصت‌های جدیدی برای توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی ایجاد کند.

ذاکری با بیان اینکه توسعه کریدورهای ریلی تنها به احداث خطوط جدید محدود نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از الزامات اساسی افزایش ترانزیت، ایجاد تناسب میان ظرفیت زیرساخت‌های ریلی کشورهای همسایه است؛ به‌گونه‌ای که خطوط، ایستگاه‌ها و پایانه‌های مرزی در دو سوی مرز از ظرفیت متناسبی برای پذیرش و جابه‌جایی بار برخوردار باشند.

وی هشدار داد: ناهماهنگی ظرفیت زیرساخت‌های ریلی در مرزها می‌تواند به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل شود و مانع بهره‌برداری کامل از فرصت‌های ترانزیتی کشور شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های سال‌های اخیر راه‌آهن برای توسعه شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: رفع محدودیت‌های مرزی و حرکت به سمت توسعه شبکه‌ای حمل‌ونقل، از جمله رویکردهایی بوده که نتایج آن در بخشی از جابه‌جایی‌های بین‌المللی نمایان شده است.

ذاکری، افزایش سهم ایران از جابه‌جایی بارهای بین‌المللی را از اولویت‌های راه‌آهن عنوان کرد و افزود: توسعه ترانزیت علاوه بر تقویت موقعیت راهبردی ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه، ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش درآمدهای صنعت ریلی به همراه دارد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی باید در کنار یکدیگر دنبال شوند تا صنعت ریلی کشور بتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی، سهم بیشتری از فرصت‌های اقتصادی و تجاری منطقه به دست آورد.