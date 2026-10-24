پاییز ۱۹۴۷، آندری ژدانف پشت تریبونی ایستاد که صدای ضربه چکش آن، جهان را با خطی نفوذناپذیر به دو نیمه برید: یا با مایید، یا بر ما.

باشگاه خبرنگاران جوان - حقیقت در زیر پوستین ایدئولوژی سرخ چیز دیگری بود؛ آن روز کرملین پس از شوک انحصار اتمی آمریکا و دلار‌های طرح مارشال، رمانتیسیسم انترناسیونالیسم را دفن کرد و نقشه‌های نظامی خاک‌گرفته پترکبیر و کاترین را مستقیماً روی میز ستاد کل ارتش گذاشت. روایتی دست‌اول از روزی که دو اردوگاه اعلام شد تا عمق استراتژیک تزارها، به سیم‌خاردار پرده آهنین و ناخودآگاه ابدی ژئوپولیتیک روس بدل شود.

در سال‌های نخست پس از پیروزی بلشویک‌ها در ۱۹۱۷، نشئگی انترناسیونالیستی چنان در دالان‌های کرملین بالا گرفته بود که هرگونه سخن‌گفتن از امنیت ملی، حفظ مرز‌های تاریخی یا سنت دیپلماسی پیش از انقلاب، انحرافی بورژوایی و خیانتی نابخشودنی به آرمان پرولتاریا شمرده می‌شد. تزار‌ها ستمگرانی قلمداد می‌شدند که ملت‌های پیرامونی را در زندان خلق‌ها محبوس کرده بودند.

ولادیمیر لنین بی‌پروا اعلام می‌کرد اگر برای شعله‌ور ماندن انقلاب در آلمان لازم باشد روسیه تمام خاک و حاکمیت خود را فدا کند، لحظه‌ای در این قمار تردید نخواهد کرد. لئون تروتسکی نیز در بدو تصدی کمیساریای خلق در امور خارجه، با طعنه‌ای مغرورانه گفته بود که تنها چند بیانیه انقلابی برای کارگران جهان صادر می‌کند و سپس درِ این وزارتخانه لعنتی را برای همیشه تخته خواهد کرد.

اما منطق خشن جغرافیا رحم نداشت و دیوار‌های سرد واقعیت خیلی زود بر توهمات اتوپیایی آوار شد. هنگامی که شعله شورش‌های کارگری در برلین و بوداپست به خون نشست و سپاه خسته ارتش سرخ در ۱۹۲۰ پشت دروازه‌های ورشو درهم شکست، پرده‌ها فروافتاد.

پیام این شکست تاریخی گزنده و عریان بود؛ هیچ منجی خارجی در کار نبود، جهان‌وطنی سرابی بیش نبود و روسیه انقلابی، تنها و بی‌پناه، در میان اقیانوسی از قدرت‌های سرمایه‌داری کینه‌توز به دام افتاده بود. از همین نقطه شکست، دگردیسی فکری عظیمی در مسکو کلید خورد. با تثبیت شعار ژوزف استالین مبنی بر سوسیالیسم در یک کشور، سران کرملین دریافتند که حفظ بقای دولت مستقر، به چیزی فراتر از شب‌نامه‌های حزبی نیازمند است.

مسکو محتاج دو بازوی هماهنگ بود؛ نخست، صورت‌بندی نظری رادیکالی که غرب را ذیل عنوان امپریالیسم ساختاری، دشمن بیولوژیک و آشتی‌ناپذیر صلح معرفی کند؛ و دوم، بازگشت بی‌سروصدا، شرمگینانه، اما تمام‌عیار به خطوط و پهنه‌های استراتژیکی که تزار‌ها قرن‌ها برای حفظ آن لشکرکشی کرده بودند.

پایه معرفتی این سوءظن بنیادین، بر رساله جریان‌ساز لنین در سال ۱۹۱۶ یعنی امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله سرمایه‌داری بنا شد. لنین در این اثر، ریشخندی تاریخی به سوسیالیست‌های اخلاق‌گرا و اصلاح‌طلبان پارلمانی اروپا زد و اثبات کرد که تجاوزگری غرب، حاصل خطای فردی سیاستمداران یا سوءتفاهم دیپلماتیک نیست، بلکه شرط بقای بیولوژیک نظام سرمایه‌داری است.

استدلال لنین ماهیت هستی‌شناختی غرب را هدف گرفت. به باور او، سرمایه‌داری آزاد رقابتی در قرن بیستم مرده و جای خود را به سرمایه‌داری انحصاری مالی داده است؛ یعنی تلاقی نامبارک تراست‌های غول‌پیکر صنعتی با الیگارشی بانکداران. از آنجا که نرخ سود در بازار‌های داخلی اروپا و آمریکا به اشباع رسیده، این غول اقتصادی برای فرار از سکته قلبی و فروپاشی درونی، هیچ راهی جز بلعیدن پیرامون، صدور سرمایه، تاراج مواد خام و برده‌سازی ملل ضعیف ندارد.

بر شالوده این نگاه، هر تلاشی برای تعریف صلح پایدار در نظم سرمایه‌داری یک دروغ ادراکی خوانده شد، چرا که هر پیمان صلح صرفاً آتش‌بسی فریبنده و مجالی برای تجدید قوا میان دو جنگ غارتگرانه به شمار می‌رفت. هم‌زمان، دموکراسی‌های پرزرق‌وبرق غربی نیز به عنوان صحنه‌آرایی‌های شیکی معرفی شدند که رسالتشان پرده‌پوشی بر دیکتاتوری خشن کارتل‌های تسلیحاتی و شبکه بانکداری بود. چنین صورتبندی نوینی، مأموریت شوروی را دگرگون کرد؛ مسکو دیگر نگاه تحقیرآمیز مارکسیست‌های غربی به ملل غیراروپایی را کنار گذاشت و خود را قبله، دژ و پناهگاه تمامی جنبش‌های رهایی‌بخش در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نامید تا شاهراه‌های تغذیه این اختاپوس اقتصادی را قطع کند.

تازیانه ژدانف بر توهم بی‌طرفی؛ جهان در محاصره دو قطب آشتی‌ناپذیر

با پایان جنگ دوم جهانی و پس از آنکه ارتش سرخ با قربانی‌کردن ۲۷ میلیون انسان، برلین را فتح کرد، استالین انتظار داشت غرب این عمق نفوذ را به‌عنوان حق طبیعی فاتحان به رسمیت بشناسد. اما واکنش واشنگتن سهمگین بود. هری ترومن باتکیه‌بر انحصار سلاح اتمی، دکترین مهار کمونیسم را جار زد و مدتی بعد، طرح مارشال، چون سیلی از دلار‌های وال‌استریت به راه افتاد. برای کرملین محرز بود که این دلار‌ها نه برای بازسازی، بلکه برای خریدن استقلال سیاسی اروپای جنگ‌زده و برپایی حلقه‌ای از پایگاه‌های اتمی پیرامون مرز‌های روسیه گسیل شده‌اند.

پاسخ مسکو در سپتامبر ۱۹۴۷ در دهکده اشکلارسکا پورمبا در جنوب لهستان رقم خورد؛ جایی که در نشستی فوق‌محرمانه، نمایندگان احزاب کمونیست گرد هم آمدند تا کمینفورم را بنا کنند. پشت تریبون، ژنرال-سرهنگ آندری ژدانف، ایدئولوگ ارشد کرملین و معتمدترین چهره فکری استالین ایستاد و بیانیه‌ای را قرائت کرد که شالوده جنگ سرد را برای نیم‌قرن پی ریخت. ژدانف جهان را با تیغ کلماتش به دو قلمرو کاملاً متضاد و آشتی‌ناپذیر تجزیه کرد؛ از یک سو اردوگاه امپریالیستی و ضددموکراتیک به رهبری ایالات متحده باهدف بسط دیکتاتوری مالی، پایمال‌کردن حاکمیت ملی کشور‌ها و مهیاکردن زمینه جنگی نوین، و از سوی دیگر اردوگاه ضدامپریالیستی و دموکراتیک به رهبری اتحاد شوروی برای حراست از استقلال کشور‌ها و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی وال‌استریت.

مهیب‌ترین نوآوری ژدانف در این مانیفست، ابطال قطعی هرگونه مفهوم بی‌طرفی یا منطقه خاکستری بود. او با صراحت اعلام کرد که در این نبرد تاریخی، وضعیت سومی وجود ندارد و هر حزب، متفکر یا کشوری که به‌طور مطلق در صف مسکو نایستد، دانسته یا ندانسته در سنگر غارتگران غربی موضع گرفته است. این دکترین خشن، توجیه نظری تمام‌عیاری شد برای حذف فیزیکی و سیاسی نیرو‌های میانه‌رو و سوسیال‌دموکرات در سراسر بلوک شرق. هم‌زمان، این جراحی به قلمرو فرهنگ نیز سرایت کرد؛ ژدانوفشینا کارزاری روانی به راه افتاد تا هرگونه ریشه شیفتگی تاریخی به فرنگ را در ادبیات، موسیقی و هنر بخشکاند. ژدانف سبک زندگی غربی را ویروسی مسری توصیف کرد که عصب‌های مقاومت انسان روس را فلج می‌کند؛ بنابراین ذهن جامعه باید کاملاً نفوذناپذیر می‌شد تا سنگر دفاعی فرونریزد.

نقشه تزار روی میز استالین؛ تجلی عمق استراتژیک در پرده آهنین

اما راز بنیادین این دکترین در پس‌کوچه‌های ایدئولوژی، بازگشت به واقعیت‌های کالبدی نقشه بود. در ذهن عمل‌گرای استالین و ستاد کل ارتش سرخ، مفاهیم لنینیستی و بیانیه‌های ژدانف، زبانی مدرن برای پیاده‌سازی همان وسواس‌های امنیتی چندصدساله‌ای بودند که تزار‌ها برایش خون ریخته بودند. جغرافیای روسیه از سمت غرب هیچ سد کوهستانی یا مانع نفوذناپذیری ندارد؛ دشت هموار شمال اروپا شاهراهی باز برای یورش شوالیه‌های تتونیک، شارل دوازدهم، ناپلئون و هیتلر به قلب مسکو بوده است. استالین به‌خوبی دریافت که روسیه برای مصون‌ماندن از خفگی، ناگزیر است عمق استراتژیک خود را صد‌ها کیلومتر فراتر از مرز‌های مادری و در خاک همسایگان جست‌و‌جو کند.

به‌این‌ترتیب، تمام قلمرو اروپای شرقی از اشتتین در کرانه بالتیک تا تریسته در دریای آدریاتیک، به دژ ضربه‌گیر مسکو بدل شد تا دیگر هرگز پای پیاده‌نظام بیگانه به دشت‌های مرکزی روسیه نرسد؛ دیواری فولادی که بعدتر پرده آهنین نام گرفت و نسخه معاصر همان خندق‌های دفاعی امپراتوری بود. هم‌زمان، رویای باستانی دسترسی امن به دریای آزاد و آب‌های گرم احیا شد؛ جایی که استالین با یادداشت‌های تهدیدآمیز به ترکیه، احداث پایگاه مشترک در تنگه‌های بسفر و داردانل و الحاق مناطق قارص و اردهان را طلب کرد تا اراده تزاری بر گلوگاه دریای سیاه بازتولید شود. همین منطق امنیتی در ماندگاری نیرو‌های ارتش سرخ در شمال ایران به‌منظور پاسداری از سفره‌های نفتی باکو و سد کردن نفوذ سنتی لندن از جانب فلات ایران، و سپس تصرف برق‌آسای پورت آرتور، دایرن و شبکه ریلی منچوری در خاور دور رخ‌نمود تا حیثیت ازدست‌رفته در جنگ ۱۹۰۵ بازستانده شود.

جاودانگی سنگر؛ امتداد کد‌های ژنتیکی ۱۹۴۷ در روسیه معاصر

سنتزی که در پاییز ۱۹۴۷ میان تحلیل انحصارات لنین، مرزبندی دو اردوگاه ژدانف و جاه‌طلبی‌های سرزمینی ارتش شکل گرفت، شالوده‌ای استراتژیک پدید آورد که برای همیشه در ناخودآگاه قدرت در مسکو ماندگار شد. روسیه دفاع از تمامیت ارضی را به رسالتی تمدنی برای نجات جهان از شر هژمونی مهاجم پیوند زد و این اصل را پذیرفت که غرب ذاتاً توان همزیستی با یک قدرت مستقل در اوراسیا را ندارد. با فروریختن پرچم داس و چکش در ۱۹۹۱ و کنار رفتن واژگان مارکسیستی، استخوان‌بندی این دژ نظامی-امنیتی دست‌نخورده باقی ماند. این خط فکری دهه‌ها بعد در چرخش تاریخی هواپیمای پریماکوف بر فراز اقیانوس اطلس، طغیان پوتین علیه جهان تک‌قطبی در مونیخ ۲۰۰۷ و تحرکات نظامی در پیرامون نزدیک زنده شد؛ این باور ریشه‌دار که مسکو هیچ‌گاه عضوی در حاشیه جهان غرب نخواهد بود و بقایش در گرو برپایی سرزمینی نفوذناپذیر، حفظ عمق استراتژیک و ایستادن در سنگری رویاروست.

منبع: فارس