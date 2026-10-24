معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اتخاذ تصمیمات مهم برای کاهش ریزش محصول برنج در جلسه بررسی آخرین وضعیت ناوگان برداشت برنج استان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اتخاذ تصمیمات مهم برای کاهش ریزش محصول برنج در جلسه بررسی آخرین وضعیت ناوگان برداشت برنج استان خبر داد و گفت: آموزش اپراتور‌های کمباین‌های مخصوص برداشت برنج، ادامه طرح جایگزینی این کمباین‌ها، ارائه تسهیلات بانکی برای تعمیر و نگهداری ادوات، اجباری شدن معاینه فنی کمباین‌ها و استفاده از ظرفیت طرح جهش تولید در شالیزار‌ها از جمله این تصمیمات است.

او افزود: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی دقیق وضعیت موجود ناوگان برداشت برنج و اتخاذ راهکار‌های عملی برای کاهش ریزش محصول در مرحله برداشت بود.

باقری گفت: ریزش محصول برنج یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد و درآمد کشاورزان است که با آموزش اپراتورها، به‌روزرسانی ادوات و نظارت فنی می‌توان آن را به حداقل رساند.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت این تصمیمات در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: کاهش ریزش محصول برنج، افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان را به دنبال دارد و گامی مهم در جهت خودکفایی و امنیت غذایی کشور است. حمایت از ناوگان برداشت برنج، ارائه تسهیلات بانکی و اجباری شدن معاینه فنی کمباین‌ها، همگی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.

برچسب ها: برداشت برنج ، شالیزارهای مازندران
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