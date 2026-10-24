باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اتخاذ تصمیمات مهم برای کاهش ریزش محصول برنج در جلسه بررسی آخرین وضعیت ناوگان برداشت برنج استان خبر داد و گفت: آموزش اپراتور‌های کمباین‌های مخصوص برداشت برنج، ادامه طرح جایگزینی این کمباین‌ها، ارائه تسهیلات بانکی برای تعمیر و نگهداری ادوات، اجباری شدن معاینه فنی کمباین‌ها و استفاده از ظرفیت طرح جهش تولید در شالیزار‌ها از جمله این تصمیمات است.

او افزود: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی دقیق وضعیت موجود ناوگان برداشت برنج و اتخاذ راهکار‌های عملی برای کاهش ریزش محصول در مرحله برداشت بود.

باقری گفت: ریزش محصول برنج یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد و درآمد کشاورزان است که با آموزش اپراتورها، به‌روزرسانی ادوات و نظارت فنی می‌توان آن را به حداقل رساند.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت این تصمیمات در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: کاهش ریزش محصول برنج، افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان را به دنبال دارد و گامی مهم در جهت خودکفایی و امنیت غذایی کشور است. حمایت از ناوگان برداشت برنج، ارائه تسهیلات بانکی و اجباری شدن معاینه فنی کمباین‌ها، همگی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.