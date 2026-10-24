باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانسه در حالی برای دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری در روز شنبه آماده می‌شود که بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی در سراسر کشور مستقر خواهند شد؛ این تحولات در پی ناآرامی‌های گسترده پس از تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ می‌دهد.

بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی روز شنبه در سراسر فرانسه مستقر خواهند شد؛ اقدامی که هم‌زمان با آماده‌شدن این کشور برای دور تازه‌ای از اعتراضات و ادامه پیامد‌های شورش‌ها و ناآرامی‌های گسترده پس از تظاهرات ۱۷ اکتبر انجام می‌شود.

مقام‌های فرانسوی گروه‌های چپ افراطی را به تحریک خشونت‌ها متهم کرده‌اند و در واکنش، تدابیر امنیتی را تشدید و در چند شهر بزرگ، از جمله پاریس، محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه را به‌صورت جزئی اعمال کرده‌اند.

در همین حال، سفارت آمریکا در فرانسه پیش از برگزاری اعتراضات با انتشار هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز آشکارا از پاریس به دلیل اعتراضات انتقاد کرد و با مرتبط دانستن این ناآرامی‌ها با مسئله مهاجرت، از دولت فرانسه خواست مرز‌ها را به روی ورود‌های غیرقانونی ببندد.

ترامپ همچنین با اشاره به اعتراضات پیش‌رو، پیش‌بینی کرد که روز شنبه «روز بدی» برای فرانسه خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز