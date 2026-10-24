فرانسه در پی تداوم ناآرامی‌ها و با تشدید تدابیر امنیتی برای دور تازه اعتراضات سراسری آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانسه در حالی برای دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری در روز شنبه آماده می‌شود که بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی در سراسر کشور مستقر خواهند شد؛ این تحولات در پی ناآرامی‌های گسترده پس از تظاهرات ۱۷ اکتبر رخ می‌دهد.

بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی روز شنبه در سراسر فرانسه مستقر خواهند شد؛ اقدامی که هم‌زمان با آماده‌شدن این کشور برای دور تازه‌ای از اعتراضات و ادامه پیامد‌های شورش‌ها و ناآرامی‌های گسترده پس از تظاهرات ۱۷ اکتبر انجام می‌شود.

مقام‌های فرانسوی گروه‌های چپ افراطی را به تحریک خشونت‌ها متهم کرده‌اند و در واکنش، تدابیر امنیتی را تشدید و در چند شهر بزرگ، از جمله پاریس، محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه را به‌صورت جزئی اعمال کرده‌اند.

در همین حال، سفارت آمریکا در فرانسه پیش از برگزاری اعتراضات با انتشار هشدار امنیتی، از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز آشکارا از پاریس به دلیل اعتراضات انتقاد کرد و با مرتبط دانستن این ناآرامی‌ها با مسئله مهاجرت، از دولت فرانسه خواست مرز‌ها را به روی ورود‌های غیرقانونی ببندد.

ترامپ همچنین با اشاره به اعتراضات پیش‌رو، پیش‌بینی کرد که روز شنبه «روز بدی» برای فرانسه خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تظاهرات در فرانسه ، اعتراضات مردمی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
انشالله بزودی در کشور ایران شاهد چنین مواردی باشیم یه مشت نامرد لجن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
چرا ایران اظهار نگرانی رسمی نمیکنن


مکرون از صبح تا شب نگران اغتشاشگران تو ایران بود ک راحت پلیس و مردم عادی ک قتل عام میکردن ب طر ز فجیع
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
آتشی که برای کشور ما روشن کردن دامن خودشونو گرفته! خدایا شکرت...
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