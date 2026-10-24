سه دسته نوجوان در جامعه تربیتی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زینلی، کارشناس تعلیم و تربیت در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دوم سیما گفت: سه دسته نوجوان وجود دارد. برخی از آن‌ها سردرگم و بعضی دیگر مصمم هستند و بعضی دیگر مسئولیت پذیر نیستند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
جاده چالوس یکطرفه شد
آخرین اخبار
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
ثبت ۵۱۲ حادثه در کشور طی هفته گذشته/ مازندران در صدر حوادث
امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته
علیزاده: برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست
اعزام ۴۵ تیم بازرسی برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی
برخورد پلیس با راکبانی که پلاک خود را دستکاری می‌کنند + فیلم
آیا حسادت به افراد نزدیک طبیعی است؟ + فیلم
نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در تهران احداث می‌شوند
پل طبیعت به مناسبت روز سازمان ملل آبی می‌شود
اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در پایتخت
سه راهکار مناسب برای تصمیم‌گیری درست + فیلم
توافق بنیاد برکت و سازمان مدیریت بحران برای تقویت امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث
بررسی دسته بندی نوجوانان در جامعه + فیلم
مهار تورم نباید به رکود، تضعیف تولید و افزایش بیکاری منجر شود
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران