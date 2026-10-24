بنیاد برکت و سازمان مدیریت بحران کشور با امضای توافق‌نامه همکاری، بر تقویت امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان مدیریت بحران کشور با امضای توافق‌نامه همکاری مشترک، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مردمی و جهادی در مدیریت بحران ها، ارتقای سطح آمادگی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی در حوزه امداد و پشتیبانی مناطق آسیب‌دیده تأکید کردند.

 این توافق‌نامه با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مردمی و جهادی در مدیریت بحران، ارتقای سطح آمادگی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه امداد، پشتیبانی و بازتوانی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در بحران‌ها به امضای حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، و سیدامیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، رسید.

بر اساس این توافق‌نامه، همکاری دو طرف در زمینه تأمین و توزیع غذای گرم و اقلام ضروری، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان، مشارکت در عملیات پشتیبانی، بازسازی و بازتوانی پس از بحران، اجرای مأموریت‌های مشترک متناسب با نیاز و توافق طرفین و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی بنیاد برکت در بحران‌ها دنبال خواهد شد.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور مسئولیت تسهیلگری، هماهنگی و پشتیبانی از اجرای مأموریت‌های مشترک، ایجاد بستر همکاری با مدیریت بحران استان‌ها، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت‌های اضطراری، حمایت از استقرار و فعالیت ظرفیت‌های بنیاد برکت در مناطق بحران‌زده و همکاری در آموزش و ارتقای مهارت و توانمندسازی گروه‌های همکار و نیرو‌های عملیاتی را برعهده دارد.

برچسب ها: بنیاد برکت ، بحران
خبرهای مرتبط
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
شناسایی استعداد‌های فوتبال در مناطق کم‌برخوردار از بین ۱۸ هزار نفر
اجرای ۳۰ هزار طرح آب‌رسانی در حوزه کشاورزی و آشامیدنی با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
جاده چالوس یکطرفه شد
آخرین اخبار
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
ثبت ۵۱۲ حادثه در کشور طی هفته گذشته/ مازندران در صدر حوادث
امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته
علیزاده: برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست
اعزام ۴۵ تیم بازرسی برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی
برخورد پلیس با راکبانی که پلاک خود را دستکاری می‌کنند + فیلم
آیا حسادت به افراد نزدیک طبیعی است؟ + فیلم
نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در تهران احداث می‌شوند
پل طبیعت به مناسبت روز سازمان ملل آبی می‌شود
اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در پایتخت
سه راهکار مناسب برای تصمیم‌گیری درست + فیلم
توافق بنیاد برکت و سازمان مدیریت بحران برای تقویت امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث
بررسی دسته بندی نوجوانان در جامعه + فیلم
مهار تورم نباید به رکود، تضعیف تولید و افزایش بیکاری منجر شود
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران