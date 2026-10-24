باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان مدیریت بحران کشور با امضای توافق‌نامه همکاری مشترک، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مردمی و جهادی در مدیریت بحران ها، ارتقای سطح آمادگی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی در حوزه امداد و پشتیبانی مناطق آسیب‌دیده تأکید کردند.

این توافق‌نامه با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مردمی و جهادی در مدیریت بحران، ارتقای سطح آمادگی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه امداد، پشتیبانی و بازتوانی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در بحران‌ها به امضای حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، و سیدامیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، رسید.

بر اساس این توافق‌نامه، همکاری دو طرف در زمینه تأمین و توزیع غذای گرم و اقلام ضروری، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان، مشارکت در عملیات پشتیبانی، بازسازی و بازتوانی پس از بحران، اجرای مأموریت‌های مشترک متناسب با نیاز و توافق طرفین و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی بنیاد برکت در بحران‌ها دنبال خواهد شد.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور مسئولیت تسهیلگری، هماهنگی و پشتیبانی از اجرای مأموریت‌های مشترک، ایجاد بستر همکاری با مدیریت بحران استان‌ها، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت‌های اضطراری، حمایت از استقرار و فعالیت ظرفیت‌های بنیاد برکت در مناطق بحران‌زده و همکاری در آموزش و ارتقای مهارت و توانمندسازی گروه‌های همکار و نیرو‌های عملیاتی را برعهده دارد.