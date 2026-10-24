به مناسبت ایام فاطمیه محافل عزاداری در همه شهرستان‌های گیلان برپا می شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛سمیه بشارتی - اکثر مساجد گیلان  به صورت خود جوش و مردمی در ایام‌ فاطمیه به عشق بی بی دو عالم حضرت زهرا ( س)  فعال هستند.

ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ فاطمی است، بانوان و دختران جوان ما با بهره گیری از شجره طیبه حضرت فاطمه ( س) می توانند با بسیاری از مشکلات مقابله کنند. 

امروز دشمنان اسلام و نظام در شبکه های ماهواره ای  بانوان و دختران این مرز بوم را هدف قرار داده است،  این شبکه ها با ترویج فرهنگ بی بندبار غربی درصدد فرو پاشی خانواده ها هستند. 

بانوان ما با بهره گیری از سیره ائمه اطهار ( ع) در برابر این توطئه ها  تاکنون ایستادگی  کرده اند.‌

در این ایام بانوان گیلانی  با برپایی محافل قرآنی و فاطمی به عزاداری ام ابیها فاطمه زهرا ( س) خواهند پرداخت، پخت آش یکی از برنامه های ویژه ایام فاطمیه است که در هر شهرستانی این محافل به صورت خود جوش و مردمی برپا می شود.‌

شهرستان شفت یکی از شهرستان های است که در این ایام تعداد بالای دیگ  آش  با کمک خیرین پخت می کنند. 

برچسب ها: ایام فاطمیه ، گیلان
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