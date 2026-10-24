پیام شما شهروندان عزیز در مورد کمبود کتاب‌های درسی در برخی از مدارس ازنا، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد کمبود کتاب‌های درسی در برخی از مدارس ازنا، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه دانش آموزان ازنا از کمبود کتاب‌های درسی

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد کمبود کتاب‌های درسی در برخی از مدارس ازنا، تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، در لینک زیر مشاهده کنید.

کلاس‌های بدون کتاب؛ تهدیدی جدی برای روند یادگیری دانش‌آموزان تهران

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: توزیع گسترده کتاب‌ها، چالش‌های موجود در زنجیره توزیع منطقه‌ای و خطاهای ثبت‌نام، می‌تواند روند عادی یادگیری دانش‌آموزان را با تهدیدی جدی مواجه کند.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: پیگیری مشکلات ، نتیجه پیگیری ، سوژه خبری
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