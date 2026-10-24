فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: درگیری مسلحانه جمعه شب در میدان خرمشهر مرکز خراسان شمالی به مصدومیت یک نفر و انتقال وی به بیمارستان انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد گل‌محمدزاده در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در میدان خرمشهر این شهر، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع و کنترل شرایط در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری یک نفر مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت و هم‌زمان با حضور ماموران، اقدامات لازم برای برقراری نظم و کنترل اوضاع در محل انجام شد و شرایط به حالت عادی بازگشت.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره علت وقوع حادثه گفت: شواهد اولیه نشان می‌دهد که این درگیری در پی اختلافات قبلی میان افراد درگیر رخ داده است. با این حال، بررسی دقیق ابعاد حادثه و روشن‌شدن جزئیات آن در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ گل‌محمدزاده با اشاره به متواری‌شدن فرد ضارب پس از وقوع درگیری بیان کرد: متهم پس از حادثه از محل فرار کرد، اما ماموران کلانتری ۱۲ بجنورد با انجام اقدامات انتظامی و پیگیری‌های لازم موفق شدند وی را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: حضور سریع ماموران در محل حادثه و پیگیری موضوع، به کنترل شرایط و دستگیری فرد متهم منجر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با تاکید بر ادامه رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف درگیری، روشن‌شدن جزئیات وقوع حادثه و مشخص‌شدن مسئولیت افراد دخیل همچنان ادامه دارد.