رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، سیل اخیر در استان به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت غلات و ۱۰ هکتار از محصولات باغی خسارت وارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی در جلسه ستاد مدیریت بحران که به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با محوریت بررسی ابعاد حادثه و رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده در فرمانداری سلماس برگزار شد، آخرین برآورد خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی در پی سیل روز پنج‌شنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۵) را تشریح کرد.

وی با اشاره به جزئیات خسارت‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: در این حادثه طبیعی، بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زیر کشت غلات و ۱۰ هکتار از محصولات باغی استان دچار خسارت شدند، همچنین تلف شدن یک رأس دام سنگین و یک رأس دام سبک از دیگر خسارت‌های این رخداد بود.

اصغری تاکید کرد: این خسارت ها به عنوان برآورد اولیه خسارت‌های این حادثه ثبت شده است و با وجود این، بررسی‌های کارشناسی تیم‌های تخصصی برای ارزیابی دقیق و جامع میزان خسارت‌ها همچنان ادامه دارد.

در این جلسه آخرین وضعیت روستاهای سیل‌زده، حجم خسارات وارده و اقدامات دستگاه‌های ذیربط برای امدادرسانی و بازگرداندن شرایط به حالت عادی مورد ارزیابی قرار گرفت تا روند رسیدگی به مشکلات آسیب‌دیدگان با بسیج امکانات و با جدیت پیگیری شود.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: خسارت سیل ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
خسارت بیش ازدو میلیارد تومانی سیل به کشاورزی و راه‌های تایباد
سیل به ۸ هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی اسدآباد خسارت زد
تمدید ۳ ساله بدهی کشاورزان سیل‌زده خوزستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارسال لایحه تخفیف عوارض کسبه محصولات ایرانی-اسلامی به شورای شهر
رفع خسارات سیل به خطوط انتقال آب سه روستای سلماس
۸۰ درصد تالاب‌های سولدوز و درگه‌سنگی آبگیری شد
خسارت سیل به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی سلماس
آخرین اخبار
خسارت سیل به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی سلماس
۸۰ درصد تالاب‌های سولدوز و درگه‌سنگی آبگیری شد
ارسال لایحه تخفیف عوارض کسبه محصولات ایرانی-اسلامی به شورای شهر
رفع خسارات سیل به خطوط انتقال آب سه روستای سلماس
از ثبت فروش ۶ میلیاردی تا راه‌اندازی مراکز دائمی عرضه پوشاک ایرانی-اسلامی در نمایشگاه ملی گوهرشاد 
نمایشگاه مد و لباس ارومیه؛ نقطه عطف و گامی استوار در ترویج پوشش اسلامی
مهار سیلاب وبازگشایی محور سلماس ـ خوی / امدادرسانی به ۴ روستا و ایمن‌سازی خطوط ریلی
بارش بی‌سابقه تگرگ با ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر در سلماس/ استقرار نیروهای امدادی در محل حادثه+ تصاویر
خوی صدرنشین میزان بارشها در آذربایجان غربی طی شبانه روز گذشته/ فعالیت سامانه بارشی جدید از فردا