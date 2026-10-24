مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب با اشاره به تداوم اجرای طرح راه‌آهن زنجان–بیجار، از پیگیری این طرح توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر صفری با اشاره به تداوم اجرای طرح راه‌آهن زنجان–بیجار، گفت: عملیات اجرایی این طرح از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و مجموعه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه محور ریلی زنجان- بیجار با هدف ایجاد ارتباط ریلی و امتداد آن به سمت مرزهای غربی کشور و عراق طراحی شده و می‌تواند در توسعه حمل‌ونقل بار و تقویت ارتباطات ریلی نقش‌آفرین باشد، افزود: توسعه شبکه راه‌آهن را از جمله موضوعات ملی دانست که تحقق آن در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در سطح ملی دنبال می‌شود.

صفری با اشاره به ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: احداث خطوط جدید و گسترش شبکه راه‌آهن در مناطق مختلف کشور، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، بررسی‌های کارشناسی و تعیین اولویت‌ها بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی، نیازهای حمل‌ونقلی و اهداف توسعه‌ای کشور است.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب افزود: اجرای طرح‌های جدید ریلی، به‌ویژه طرح هایی که به سرمایه‌گذاری‌های گسترده نیاز دارند، مستلزم پیش‌بینی منابع مالی، ارزیابی ابعاد فنی و اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های لازم در سطوح ملی است. از این‌رو، پیشبرد چنین طرح‌هایی باید متناسب با اولویت‌های توسعه شبکه ریلی و امکانات موجود انجام شود.

صفری در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه راه‌آهن زنجان–بیجار تصریح کرد: این طرح در حال اجراست و عملیات اجرایی آن از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و مجموعه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این مسیر در چارچوب توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور تعریف شده است، اظهار کرد: راه‌آهن زنجان–بیجار با هدف ایجاد ارتباط ریلی و فراهم‌کردن زمینه امتداد مسیر به سمت مرزهای غربی کشور و عراق طراحی شده است.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات اجرایی طرح های ریلی، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه‌آهن تنها به طراحی و آغاز عملیات اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه تأمین منابع مالی و برنامه‌ریزی در سطح ملی از پیش‌نیازهای اصلی تحقق این طرح‌ها به شمار می‌رود.

صفری افزود: طرح هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه هستند، باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن اولویت‌های ملی و منطقه‌ای ارزیابی شوند تا امکان تخصیص مناسب منابع و پیشبرد طرح‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه تعیین اولویت‌های اجرایی، بررسی نیازهای واقعی حمل‌ونقل و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره احداث خطوط جدید و توسعه مسیرهای موجود مؤثر باشد، ادامه داد: توجه به این عوامل، به‌ویژه در طرح های زیرساختی بلندمدت، اهمیت دارد؛ زیرا توسعه شبکه ریلی مستلزم هماهنگی میان برنامه‌های عمرانی، منابع مالی، نیازهای حمل‌ونقلی و اهداف اقتصادی کشور است.

منبع: مهر

برچسب ها: راه آهن ، حمل و نقل
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