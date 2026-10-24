«سیب» هشترود به دلیل قیمت پایین، نبود مشتری و البته موانع صادرات روی دست باغداران مانده و باعث تاراج این محصول خوشمزه از سوی دلالان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالیکه از حدود ۱۰ روز قبل برداشت سیب از باغات هشترود آغاز شده است، متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در این منطقه، اغلب سیب های تولیدی توسط دلالان که اغلب آنها غیربومی منطقه هستند، به قیمت های بسیار پایین خریداری شده و تنها بازنده این شرایط باغدارانی هستند که مدت چندین ماه وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف تولید این محصول کرده اند.

اکنون قیمت سیب هشترود در بازار داخلی نه تنها نسبت به پارسال افزایشی ندارد، بلکه چون صادراتی از این شهرستان صورت نمی گیرد، حتی پایین تر از سال قبل نیز فروخته می شود که در واقع تضاد میان تلاش سخت کشاورز و عدم بازگشت هزینه‌ها بر باغداران هشترودی چیره شده است و باید توجه داشت که این فقط یک مسئله اقتصادی ساده نیست، بلکه یک بحران معیشتی در منطقه است.

باغداران هشترودی که در حوزه سیب فعالیت دارند با ابراز گلایه از وضعیت کنونی بازار این محصول، معتقدند وزارت جهادکشاورزی باید تصمیم مقتضی و فوری برای برون رفت از این وضعیت اتخاذ کند که مهمترین اصل در این شرایط بسیر سخت اقتصادی تسهیل در امر صادرات سیب است.

آنها می گویند: اگر زمینه و شرایط صادرات سیب هشترود که به چند کشور منطقه و همسایه صادر می شد، فراهم نشود، باغداران ضرر هنگفتی از این ناحیه متحمل شده و دیگر توان تامین معیشت خود را نخواهند داشت.

یکی از سیب کاران هشترود ضمن ابراز گلایه از شرایط بازار سیب در زمان کنونی، اظهار کرد: متاسفانه به علت پایین بودن قیمت این محصول که دسترنج ماه ها تلاش بی وقفه کشاورزان منطقه است، دلالان وارد عرصه شده و با قیمت های بسیار پایین تر اقدام به خرید سیب از باغداران می کنند.

محمد افتخاری افزود: قیمت سیب هشترود که از کیفیت بالایی برخوردار است، نسبت به پارسال نه تنها تفاوتی نکرده بلکه در بسیاری از موارد کمتر از قیمت سال گذشته خریداری می شود که این قیمت ها با میزان تورم چندین درصدی اصلا سازگار نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر سود بیشتر را دلالان می برند، چراکه نبود صنایع تبدیلی در شهرستان هشترود باعث می شود سیب های خود را در روی درخت به دلال بفروشیم تا از ضررهای آینده به نوعی جلوگیری کرده و حداقل برای معیشت خود اندوخته داشته باشیم.

یکی دیگر از باغداران منطقه سهندآباد شهرستان هشترود با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت بازار سیب، گفت: متاسفانه دولت هیچ نظارت و تصمیم گیری درست و منطقی در این زمینه ندارد و سیب های این منطقه به پایین ترین قیمت فروخته می شود و باغداران متضرر اصلی و دلالان منفعت کننده در این مسیر هستند.

رضایی ادامه داد: به علت مرغوبیت سیب منطقه سهندآباد، چند روزی است که دلالان وارد منطقه شده و سیب ها را به قیمت های نازلی خریداری کرده و به سایر شهرها می برند تا با برند دلخواه خود به قیمت های بسیار بالا و متفاوت بفروشند.

وی از دولت و وزارت جهاد کشاورزی خواست تا به مطالبه باغداران سیب هشترود و منطقه جنوب آذربایجان شرقی مبنی بر تسهیل در امر صادرات و همچنین قیمت گذاری مناسب و بر اساس نرخ تورم کشور اقدام کرده و از ضرر کردن بیشتر کشاورزان جلوگیری کند.

هر دو باغدار سیب هشترود با تاکید بر اینکه باید دست دلالان از بازار سیب را کوتاه کند، یادآور شدند: تنها راه در این زمینه تسهیل گری و رفع موانع مربوط به صادرات است.

در همین زمینه نماینده مردم هشترود و چارایماق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی باید جلوی ضرر و زیان سیب کاران را در اسرع وقت بگیرد، اظهار کرد: اینکه محصول یک باغدار پس از ماه ها تلاش شبانه روزی توسط دلالان تعیین تکلیف شود، برای مجموعه دولت امری بسیار ناپسند و البته نگران کننده است.

فرامرز شهسواری افزود: این سیب محصول یک ساله کشاورز و ده ها هزار کارگری است که از استان های مختلف همجوار و حتی استان های جنوبی کشور وارد هشترود می شوند تا با فروش آن معیشت خود و خانواده خود را تامین کنند.

به گفته وی با قیمت های کنونی که با میزان تورم موجود فاصله بسیار زیادد داشته و همخوانی ندارد، نمی توان باغداران را مجاب به ادامه فعالیت اقتصادی کرد.

شهسواری از دولت و وزیر جهادکشاورزی خواست به این موضوع مهم در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی کرده و کمک های شایسته را انجام دهد، چون سرانه درآمد و آورده مردم منطقه هشترود و کل جنوب آذربایجان شرقی از کشاورزی و به خصوص محصول سیب است.

وی گفت: در این شرایط بسیار نامناسب اقتصادی باید به داد سیب کشور و آذربایجان شرقی رسید و اگر تعللی در این خصوص صورت بگیرد، خیل عظیمی از جمعیت کشاورز جنوب آذربایجان شرقی با بحران های شدید و عمیق اقتصادی و معیشتی مواجه خواهند شد.

شهسواری با بیان اینکه در حالی که سفره‌های مردم با افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی سنگین‌تر شده است، مشاهده پدیده ارزان شدن محصولات استراتژیک کشاورزی مانند سیب، مشکلات عجیبی در اقتصاد کشور ایجاد می کند، گفت: وقتی قیمت سیب در بازار مصرف پایین می‌آید، این خبر برای مصرف‌کننده خوشایند است، اما برای ستون فقرات زنجیره تأمین یعنی «کشاورز» زنگ خطر مرگ بار به شمار می رود.

وی مازاد عرضه و مدیریت ضعیف تولید را از چالش های مهم بازار سیب اعلام و اضافه کرد: عدم برنامه‌ریزی دقیق برای سطح زیرکشت و کاشت همزمان در مناطق مختلف باعث می‌شود در بازه‌های زمانی خاص، بازار با حجم عظیمی از سیب مواجه شود که توان جذب آن را ندارد.

شهسواری افزود: هزینه‌های تولید در برابر قیمت فروش بسیار بالا و سرسام‌آور است از جمله قیمت کود، سموم، انرژی و دستمزد کارگر که باعث شده بهای تمام شده برای یک کشاورز سیب کار بسیار بالاتر از “قیمت فروش” در بازار باشد.

به گفته وی در واقع کشاورز با هر کیلو سیب که می‌فروشد، در حال از دست دادن سرمایه خود است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب منطقه به قیمت بسیار نازل ۴۰۰ هزار ریالی از باغدار خریداری می شود که در حقیقت این نرخ به معنی نابودی باغدار و باغات سیب است.

محمد علیزاده دلیل اصلی و مهم بازار کم رونق و نابسامان سیب را بروز مشکلات در حوزه صادرات این محصول عنوان کرد و افزود: متاسفانه شرایط جنگی حاکم بر کشور و نیز وضعیت گمرکات موانعی بر سر راه صادرات انواع کالا و محصولات کشاورزی از جمبه سیب به وجود آورده است که باید تلاش شود این چالش ها به زودی مرتفع گردد.

وی صادرات سیب را نقطه امید و محل تامین معیشت باغداران سیب در هشترود عنوان و اضافه کرد: به دلیل شرایط کنونی و نیز قیمت پایین سیب، معیشت سیب کاران منطقه با مشکل جدی مواجه است.

علیزاده با بیان اینکه هزینه های باغداری در سال جاری نسبت به چند ماه قبل در حوزه های گوناگون چهار برابر شده است، یادآور شد: هر عدد سبد مخصوص سیب که پارسال ۲۵۰ هزار ریال بود اکنون به ۸۰۰ هزار ریال رسیده است و هزینه های مربوط به سموم و نهاده های شیمایی نیز بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است که با این شرایط خرید هر کیلوگرم سیب به قیمت ۴۰۰ هزار ریال باعث ورشکستگی باغداران شده است.

وی میزان تولید سیب سهرستان هشترود در سالجاری را ۷۰ هزار تن اعلام کرد که این رقم در سال گذشته حددود ۵۰ هزار تن بود که شرایط مطلوب آب و هوایی و بارندگی های اخیر باعث افزایش میزان تولید در منطقه شده است.

علیزاده با اشاره به اینکه مجموع سطح باغات سیب شهرستان هشترود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار است، ادامه داد: از این میزان حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار را باغات بارور تشکیل می دهد.

به گفته وی معیشت و اقتصاد تعداد ۶ هزار نفر از مردم شهرستان هشترود از محل باغداری سیب تامین می شود و در فصل برداشت این محصول نیز تعداد هفت هزار نفر کارگر از شهرستان ها همجوار و استان های مختلف از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان وارد این منطقه می شوند.

علیزاده یادآور شد: به دلیل شرایط نامطلوب بازار سیب، اکنون تمام سردخانه های هشترود لبریز از این محصول است که اگر فکر عاجلی در خصوص افزایش قیمت و صادرات آن نشود، دست دلالان بازتر خواهد شد.

در شهرستان هشترود با دارا بودن ۴۰ هکتار باغ سیب که اکثر باغات سیب در منطقه سهند آباد قرار دارد سالانه بیش از ۷۰ هزار تن انواع سیب درختی برداشت می شود.