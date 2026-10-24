تیم هیات هندبال بابل قهرمان لیگ هندبال جوانان پسر استان مازندران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته سوم و پایانی لیگ هندبال جوانان پسر مازندران، گرامیداشت شهدای ورزشکار لامرد که به صورت متمرکز در بابل برگزار شد، تیم میزبان مقابل شوکاشور آمل با نتیجه ۲۱ بر ۷ پیروز تا عنوان قهرمانی را کسب کند.

ابتدا هیات بهشهر و آرتا اِیت محمودآباد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۳۱ بر ۳۱ به پایان رسید.

در ادامه نیز آرتا اِیت محمودآباد در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های هیات بهشهر و شوکاشور آمل به ترتیب سوم و چهارم شدند.

در آئین پایانی این رقابت ها، مهدی معصومی رئیس هیات هندبال مازندران، قربان نیا رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر بابل و نیما فرخ منش دبیر هیات والیبال مازندران حضور داشتند.