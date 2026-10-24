سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در گلستان آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله عابدی روز شنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ استان با اشاره به آغاز فرایند این سرشماری از امروز اظهار کرد: در سرشماری سال ۱۴۰۵ اطلاعات موردنیاز از ترکیب داده‌های ثبت‌های اداری و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق پرسش به دست می‌آید و در این راستا تبادل اطلاعات میان ۲۰ سامانه اطلاعاتی کشور با مرکز آمار ایران در حال انجام است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد اطلاعات موردنیاز سرشماری از طریق سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، افزود: این سامانه‌ها طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها از وزارت آموزش‌وپرورش تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در بر می‌گیرد و اطلاعات موردنیاز سرشماری از این منابع دریافت و در سامانه سرشماری کشور تجمیع می‌شود. این فرایند از قبل انجام شده و در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن تاکید کرد: در این سرشماری اطلاعات مربوط به میزان جمعیت کشور، محل سکونت افراد در مناطق شهری و روستایی، ویژگی‌های مسکن، وضعیت اشتغال و تحصیلات جمعیت و همچنین نوع انرژی مورد استفاده خانوارها جمع‌آوری می‌شود تا اطلاعات لازم برای نظام برنامه‌ریزی کشور و استان فراهم شود.

عابدی با اشاره به تفاوت سرشماری ثبتی‌مبنا با شیوه‌های پیشین بیان کرد: در سرشماری‌های قبلی از جمله سرشماری‌هایی که به‌صورت سنتی و حتی با مشارکت اینترنتی انجام می‌شد، لازم بود ماموران آمارگیر به تمام خانوارهای شهری و روستایی مراجعه کنند که این شیوه به زمان و هزینه زیادی نیاز داشت و انتشار نتایج نیز دست‌کم یک‌ونیم سال زمان می‌برد.

وی ادامه داد: استفاده از داده‌های ثبتی و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سرشماری سال ۱۴۰۵ امکان اجرای سرشماری با هزینه کمتر، دقت بیشتر و انتشار نتایج در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم می‌کند و این موضوع استفاده از اطلاعات سرشماری در نظام برنامه‌ریزی را تسهیل خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به نیروی انسانی مورد استفاده در سرشماری‌های گذشته گفت: در سرشماری قبلی حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مامور آمارگیر در استان فعالیت داشتند اما در سرشماری امسال با توجه به بهره‌گیری از داده‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی همه فرایند مانند گذشته با مراجعه ماموران به همه خانوارها انجام نمی‌شود.

عابدی با اشاره به نحوه شناسایی ماموران آمارگیر گفت: ماموران آمارگیر هنگام مراجعه باید کارت شناسایی خود را همراه داشته باشند و در اختیار خانوار قرار دهند تا سرپرست خانوار بتواند هویت آنان را بررسی کند.

وی با اشاره به ضرورت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در سرشماری افزود: اطلاعات هویتی، آموزشی، اقتصادی خانوارها و ویژگی‌های مسکن از جمله داده‌هایی است که در این فرایند دریافت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به اهمیت اطلاعات سرشماری در برنامه‌ریزی استان متذکر شد: در بررسی موضوعاتی مانند نرخ بیکاری شهرستان‌ها، اطلاعات سرشماری از مبناهای مورد استناد قرار می‌گیرد ازاین‌رو جمع‌آوری اطلاعات دقیق و باکیفیت از خانوارها اهمیت زیادی دارد.

عابدی همچنین از برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی عمومی درباره شیوه‌های مشارکت در سرشماری خبر داد و گفت: هماهنگی‌هایی با بخشداران، دهیاران و آمارگیران انجام شده تا اطلاعات لازم درباره سرشماری در سطح شهرستان‌ها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد.

منبع: ایرنا