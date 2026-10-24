باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم

پژوهشگر تاریخ اسلام در مورد اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام گفت:  شهادت حضرت زهرا (س) اولین واقعه دردناک و مهم و اختلافی بعد از شهادت رسول اکرم (ص) است.

 

مطالب مرتبط
دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم
young journalists club

برپایی ۴۵ «چایخانه حضرت زهرا» در میادین اصلی شهر تهران

دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم
young journalists club

عظمت حضرت معصومه (س) به خاطر سنخیت‌شان با حضرت زهرا (س) است

دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم
young journalists club

تشییع مادرانه شهدای گمنام در شهر اصفهان

پربیننده‌ترین‌ها
لحظه ریزش ناگهانی ساختمان ۱۸ طبقه در کنیا + فیلم
۱۱۵

لحظه ریزش ناگهانی ساختمان ۱۸ طبقه در کنیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha