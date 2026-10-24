دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0637\u0628\u0627\u062e\u06cc\u0627\u0646\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u0642\u0639\u0647 \u062f\u0631\u062f\u0646\u0627\u06a9 \u0648 \u0645\u0647\u0645 \u0648 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u06cc \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0