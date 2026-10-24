روایتی جانسوز از بمباران مجلس روضه حضرت زهرا(س)و شهادت ۱۸ عزادار قمی +فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ بانوی قمی در ایام فاطمیه سال ۶۵، در حالی که در مجلس روضه حضرت زهرا (س) شرکت کرده بودند، بر اثر بمباران هوایی دشمن بعثی به شهادت رسیدند.

این واقعه تلخ در روز چهارشنبه، ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه بیست و چهارم دی‌ماه سال ۱۳۶۵ مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و مقارن با عملیات کربلای ۵ در ذهن عشاق الزهرا (س) ثبت و درج شده است.

معراج شهدای این رخداد، منزل یکی از سادات مؤمن در خیابان انقلاب، چهارراه سجادیه، خیابان سمیه کوچه ۴۴ بوده است.

این جنایت جنگی، اولین بمباران هوایی به منازل مسکونی در شهر مقدس قم بوده است و تعداد شهدای این واقعه، ۱۸ نفر بودند که از این تعداد، ۱۴ نفر در گلزار علی بن جعفر(ع) قم، یک نفر در بهشت زهرای تهران و سه تن از آنها در گلزار شهدای شهر خشت از توابع شهرستان کازرون استان فارس به خاک سپرده شده‌اند.

معراج شهدای فاطمیه، در سال ۱۳۹۳ به همت هیئت محبین اهل بیت(ع) قم و با مساعدت مؤمنین و پیگیری و همراهی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، برای برگزاری محافل نورانی اهل‌‏بیت (ع) بازسازی و احداث شد.

منبع: ستاد کنگره ملی شهدای استان قم