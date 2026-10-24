\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0637\u0628\u0627\u062e\u06cc\u0627\u0646\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062e\u0637\u0628\u0647 \u06f2\u06f0\u06f2 \u0646\u0647\u062c\u200c\u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u063a\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u062f\u0641\u0646 \u067e\u06cc\u06a9 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 (\u0633) \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u0646 (\u0639) \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n