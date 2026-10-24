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نکاتی مهم پیرامون خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه + فیلم

خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه در نوع خود بسیار ویژه و مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه تلویزیونی گفت: خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه در شب دفن پیک مطهر حضرت فاطمه (س) توسط امیرالمومنین (ع) صادر شده است.

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