ادعای یک «افسر بازنشسته آمریکایی»: هیچ هدفی در برابر ایران قابل مهار نیست + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - متنی با عنوان اظهارات یک «افسر بازنشسته ارتش آمریکا» در برخی کانال‌های خبری فارسی‌زبان از جمله کانال «کاوش» منتشر شده است. در این متن ادعا شده که «واقعیت ثابت کرده هیچ هدفی وجود ندارد که ایرانی‌ها اراده شلیک به آن را بکنند و ما قادر به مهارش باشیم» و همچنین هشدار داده شده که «در صورت درگیری، ایران منطقه را به آتش خواهد کشید.»

بر اساس بررسی‌ها، در این متن نام، سمت دقیق، تاریخ مصاحبه و منبع اولیه گوینده ذکر نشده است؛ موضوعی که راستی‌آزمایی ادعا را ناممکن می‌کند. چنین نقل‌قول‌هایی معمولاً از اظهارنظرهای شخصی یا مصاحبه‌های قدیمی بدون زمینه کامل بازنشر می‌شوند.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که گزاره‌هایی مانند «هیچ هدفی قابل مهار نیست» یا «منطقه به آتش کشیده می‌شود» جنبه تبلیغاتی و روانی دارند و ارزیابی توانمندی نظامی نیازمند داده‌های فنی مشخص درباره سامانه‌های پدافندی، برد موشک‌ها و سناریوهای عملیاتی است، نه جمله‌های کلی.

این در حالی است که کانال‌های منتشرکننده چنین محتوایی معمولاً جهت‌دار هستند و نقل‌قول‌هایشان بدون ارجاع به منبع اولیه، فاقد اعتبار خبری قابل استناد است. تاکنون هیچ مقام رسمی آمریکایی این ادعا را تأیید یا تکذیب نکرده است.

نتیجه: این متن را باید به‌عنوان یک ادعای رسانه‌ای بدون سند قابل راستی‌آزمایی در نظر گرفت، نه یک ارزیابی رسمی یا تحلیل مستند نظامی.