باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت گفت: الان بدهی سازمان بیمه سلامت ۸۵ همت است که ۴۲ همت دیگر نیز بدهی انباشته مربوط به سال‌های گذشته است.

به گفته وی، ماهیانه بیش از ۸ همت بین موسسات طرف قرارداد توزیع می‌شود. در حال حاضر هزینه‌های ماهیانه بیمه سلامت، دو برابر بودجه ۸ همتی در ماه است.

ناصحی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بین مصارف و منابع توازن برقرار نیست و همین موضوع سبب تاخیر در پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد شده است.

وی تصریح کرد: بیمه سلامت در خصوص امضای الکترونیکی، کار‌های اولیه را انجام داده و این طرح در مرحله پایلوت است.

ناصحی بیان کرد: الان ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند؛ وقفه‌ای در خصوص پوشش رایگان دهک‌های شش تا ۱۰ روستاییان ایجاد شده بود که با پیگیری‌های انجام شده روستاییان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: صندوق بیمه ایرانیان به بیمه شدگان خدمات مناسب را ارائه می‌دهد؛ درخصوص ادغام خدمات درمانی با بیمه سلامت مخالفت‌هایی وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است.

وی با اشاره به صندوق بیماران خاص، تاکید کرد: در دو سال و نیم گذشته ۳۰ همت از هزینه‌های بیماران خاص و صعب العلاج کم شده است و ۱۳۰ بیمار خاص نشان‌دار شده‌اند.

وی اضافه کرد: اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب العلاج حدود ۱۵ همت برای سال جاری است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: جلساتی با سازمان نظام پزشکی در خصوص کنترل نظام‌های القایی انجام می‌شود؛ همچنین خیرین سلامت تعهد کرده‌اند تا ۱۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت کمک کنند.