باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: بمنظور حمایت از تولیدکنندگان و کمک به مدیریت بازار گوشت مرغ، تعهد تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید حمایتی مرغ منجمد در استان فارس به‌طور کامل محقق شد.

او بیان کرد: این طرح با اجرای شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت هر کیلوگرم ۳۵۳ هزار تومان انجام شد و با تحقق کامل سهم تعیین‌شده برای استان، زمینه حمایت مؤثر از مرغداران و تقویت ظرفیت ذخایر راهبردی گوشت مرغ فراهم آمد.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در زنجیره تولید و تأمین گوشت مرغ تصریح کرد: اجرای موفق این طرح، گامی در جهت پشتیبانی از تولید داخلی، کمک به تنظیم بازار و افزایش آمادگی برای تأمین پایدار این محصول پروتئینی در ماه‌های پیش‌رو است.

او خاطرنشان کرد: تحقق کامل تعهد خرید حمایتی، بیانگر هماهنگی در اجرای برنامه‌های ابلاغی و عزم معاونت بهبود تولیدات دامی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی استان است.

این مقام ارشد توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، خرید حمایتی مرغ منجمد یکی از ابزار‌های شناخته‌شده سیاست‌گذاری در بازار محصولات پروتئینی است که با هدف جلوگیری از سقوط قیمت در دوره‌های افزایش عرضه و تأمین ذخایر راهبردی برای دوره‌های کمبود اجرا می‌شود؛ در این سازوکار، دولت با خرید تضمینی محصول مازاد تولیدکنندگان، از زیان مرغداران جلوگیری می‌کند و هم‌زمان با ذخیره‌سازی، توان خود را برای تنظیم بازار در شرایط نوسان عرضه و تقاضا افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت مرغ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی، از نظر ارزش غذایی حاوی پروتئین با کیفیت بالا، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی است و ثبات قیمت و عرضه آن نقش مستقیمی در امنیت غذایی و کنترل تورم سبد پروتئینی خانوار دارد. کارشناسان، تداوم این سیاست را در کنار مدیریت هزینه نهاده‌ها و برنامه‌ریزی زنجیره تولید، عاملی مؤثر برای پایداری تولید و آرامش بازار گوشت مرغ می‌دانند.