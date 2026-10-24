رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد ۱۵۳۸ تنی خرید حمایتی مرغ منجمد در این استان خبر داد؛ طرحی که با اجرای شرکت پشتیبانی امور دام، حمایت از مرغداران و تقویت ذخایر راهبردی گوشت مرغ را هدف گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: بمنظور حمایت از تولیدکنندگان و کمک به مدیریت بازار گوشت مرغ، تعهد تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید حمایتی مرغ منجمد در استان فارس به‌طور کامل محقق شد.

او بیان کرد: این طرح با اجرای شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت هر کیلوگرم ۳۵۳ هزار تومان انجام شد و با تحقق کامل سهم تعیین‌شده برای استان، زمینه حمایت مؤثر از مرغداران و تقویت ظرفیت ذخایر راهبردی گوشت مرغ فراهم آمد.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در زنجیره تولید و تأمین گوشت مرغ تصریح کرد: اجرای موفق این طرح، گامی در جهت پشتیبانی از تولید داخلی، کمک به تنظیم بازار و افزایش آمادگی برای تأمین پایدار این محصول پروتئینی در ماه‌های پیش‌رو است.

او خاطرنشان کرد: تحقق کامل تعهد خرید حمایتی، بیانگر هماهنگی در اجرای برنامه‌های ابلاغی و عزم معاونت بهبود تولیدات دامی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی استان است.

این مقام ارشد توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، خرید حمایتی مرغ منجمد یکی از ابزار‌های شناخته‌شده سیاست‌گذاری در بازار محصولات پروتئینی است که با هدف جلوگیری از سقوط قیمت در دوره‌های افزایش عرضه و تأمین ذخایر راهبردی برای دوره‌های کمبود اجرا می‌شود؛ در این سازوکار، دولت با خرید تضمینی محصول مازاد تولیدکنندگان، از زیان مرغداران جلوگیری می‌کند و هم‌زمان با ذخیره‌سازی، توان خود را برای تنظیم بازار در شرایط نوسان عرضه و تقاضا افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: گوشت مرغ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی، از نظر ارزش غذایی حاوی پروتئین با کیفیت بالا، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی است و ثبات قیمت و عرضه آن نقش مستقیمی در امنیت غذایی و کنترل تورم سبد پروتئینی خانوار دارد. کارشناسان، تداوم این سیاست را در کنار مدیریت هزینه نهاده‌ها و برنامه‌ریزی زنجیره تولید، عاملی مؤثر برای پایداری تولید و آرامش بازار گوشت مرغ می‌دانند.

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، خرید حمایتی ، مرغ منجمد
خبرهای مرتبط
خرید حمایتی ۱۳۰ هزار راس دام مازاد عشایر
قیمت هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۶۱ هزار تومان شد
خرید حمایتی ۹۰۰ تن مرغ در خراسان رضوی
هویت‌گذاری ۱۰۰ هزار رأس دام در شیراز؛ گامی بلند برای شفاف‌سازی آمار تولید
شیراز؛ بارانداز و کانون تأمین گوشت قرمز منطقه
قطب‌های هفت‌گانه تولید «به» در فارس به خط شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترویج فرهنگ قرآنی، حصار نفوذناپذیر در برابر تهاجم فرهنگی است
آخرین اخبار
ترویج فرهنگ قرآنی، حصار نفوذناپذیر در برابر تهاجم فرهنگی است
وحدت ملی و امنیت ملی، پشتوانه تحقق اقتصاد مقاومتی است
حضرت زهرا (س) الگوی ولایت‌پذیری و اتحاد مقدس است