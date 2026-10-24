کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از طریق پلی تازه‌افتتاح‌شده وارد شهر مرزی داندونگ چین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز شنبه وارد شهر داندونگ چین شده است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع دولتی این کشور اعلام کرد کیم از طریق پلی که به‌تازگی افتتاح شده است، برای سفر به کشور همسایه وارد چین شده است.

سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی در واکنش به این گزارش، در دسترس نبود تا اظهارنظر فوری ارائه کند. وزارت امور خارجه چین نیز بلافاصله به درخواست رویترز برای اعلام موضع پاسخ نداد.

چین و کره شمالی در ماه جاری میلادی مهم‌ترین گذرگاه زمینی مرزی خود را در شهر داندونگ به‌طور رسمی افتتاح کردند. هدف از این اقدام، احیای تجارت و مبادلات بازرگانی پس از سال‌ها روابط پرتنش و اختلال‌های ناشی از همه‌گیری کرونا عنوان شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: رهبر کره شمالی ، کره شمالی و چین
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