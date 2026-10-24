باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا کریمی روز شنبه در آیین راه‌اندازی این سامانه با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری و قضایی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر توسعه عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای قضایی، راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند در دادسرای مرکز استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت و بحمدالله امروز شاهد بهره‌برداری رسمی از آن هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به مزایای چشمگیر این سامانه افزود: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد بستری شفاف، قانون‌مند و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای مدیریت پرونده‌هاست. توزیع کاملاً متوازن، عادلانه و نظام‌مند پرونده‌ها میان شعب مختلف، جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش دقت در ارجاع و صیانت بیش از پیش از حقوق اصحاب پرونده از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح به شمار می‌رود.

وی همچنین با تأکید بر حفظ استقلال قضایی شعب تصریح کرد: استفاده از سازوکارهای فناورانه به هیچ وجه به معنای دخالت در استقلال قاضی نبوده، بلکه ابزاری کارآمد برای مدیریت بهینه بار کاری شعب، تسریع در فرایند رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان محترم دستگاه قضایی است.

کریمی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه فناوری اطلاعات و همکاران قضایی و اداری دادسرا، خاطرنشان کرد: مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با تمام توان در مسیر تحول دیجیتال، اصلاح فرایندها و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی گام برمی‌دارد و امیدواریم با راه‌اندازی این سامانه، شاهد رضایت‌مندی بیشتر شهروندان عزیز و ارتقای شاخص‌های عملکردی دادسرا باشیم.