مدیرکل بیمه سلامت کردستان با هشدار نسبت به عواقب دور زدن نظام ارجاع از سوی بیماران، اعلام کرد در طرح ملی پزشکی خانواده، افرادی که بدون مراجعه به پزشک عمومی مستقیما نزد پزشک متخصص بروند، از پوشش بیمه‌ای محروم شده و باید هزینه‌ها را به‌صورت آزاد پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - انور اسماعیلی با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح نسخه ۰۳ پزشکی خانواده هم‌اکنون به عنوان پایلوت برای کل جمعیت شهری و روستایی شهرستان کامیاران در حال اجراست و طبق ضوابط آن، تنها کسانی از تخفیف‌های بالای بیمه‌ای در بخش سرپایی و بستری رایگان بهره‌مند می‌شوند که مسیر درمان را از سطح یک، یعنی پزشک خانواده و عمومی آغاز کرده باشند.

وی با اشاره به نتایج یک بررسی میدانی در کلینیک بیمارستان بعثت سنندج گفت: در این بررسی مشخص شد از بین ۳۰ بیمار مراجعه‌کننده به متخصصان، ۲۹ نفر مستقیماً و بدون نظر پزشک عمومی مراجعه کرده بودند؛ رویه‌ای اشتباه که علاوه بر تحمیل اقدامات درمانی تهاجمی و هزینه‌تراشی برای خانواده‌ها، زنجیره درمان را دچار اختلال می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان در ادامه از جهش شدید مصارف دارویی در استان خبر داد و افزود: میانگین هزینه‌های دارویی بیمه سلامت در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته است؛ همین مسئله در کنار بودجه‌های مصوب ابتدای سال، تعادل مالی سازمان را برهم زده و عامل اصلی تاخیر در تسویه مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌هاست.

اسماعیلی مجموع گردش مالی و پیش‌بینی هزینه‌های بیمه سلامت کردستان برای سال جاری را بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود رشد سنگین هزینه‌ها، چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر حفظ شده است، به‌گونه‌ای که علاوه بر ۵۰۰ هزار روستایی، برای ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان در قالب دهک‌های درآمدی یک تا پنج، دفترچه بیمه کاملاً رایگان صادر شده است.

وی همچنین به آخرین وضعیت حمایت از بیماران خاص اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ۸۱ هزار بیمار صعب‌العلاج در استان کردستان نشان‌دار شده‌اند که بدون توجه به نوع بیمه پایه آنها، هزینه‌های بستری‌شان تا ۱۰۰ درصد و هزینه‌های دارویی و سرپایی نیز بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود تا دغدغه مالی بیمار صرفاً محدود به روند درمان باشد.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان خاطرنشان کرد: تمامی خدمات این اداره‌کل با کمتر از ۱۰۰ نفر نیرو در سطح ۱۰ شهرستان استان به‌صورت کاملاً هوشمند و الکترونیکی ارائه می‌شود و تمدید دفترچه‌ها و انعقاد قرارداد با پزشکان بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام می‌گیرد.

برچسب ها: کردستان ، بیمه سلامت ، دریافت خدمات
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