باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سوگواری در رواق‌های امام خمینی (ره) و حضرت نجمه خاتون (س) حرم مطهر رضوی از روز گذشته در حال برگزاری است و صحن‌ها و رواق‌های این بارگاه منور نیز با سیاه‌پوشی، میزبان زائران و عزاداران، است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرچم گنبد منور و پوشش ضریح مطهر رضوی از صبح جمعه، اول آبان‌ماه، به رنگ مشکی درآمد و فضای حرم مطهر رضوی تا صبح دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، سیاه‌پوش خواهد بود.

همچنین در شب و روز شهادت حضرت زهرا (س)، اجرای خطبه عقد شرعی دائم زوجین در حرم مطهر رضوی، انجام نمی‌شود.

«فاطمیه، حماسه مقاومت» در رواق حضرت نجمه خاتون (س)

ویژه‌برنامه «فاطمیه، حماسه مقاومت» جمعه، اول آبان‌ماه، از ساعت ۱۵:۴۰ و شنبه، دوم آبان‌ماه، در دو نوبت ساعت ۱۰ و ۱۵:۴۰ در رواق حضرت نجمه خاتون (س)، برگزار می‌شود.

سخنرانی، دکلمه‌خوانی دختران جوان، شعرخوانی، مرثیه‌سرایی و قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (س)، از بخش‌های این برنامه است.

سوگواری شب شهادت در رواق امام خمینی (ره)

مراسم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعه، اول آبان‌ماه، از ساعت ۱۸ در رواق امام خمینی (ره)، برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی‌فر سخنرانی می‌کند و احمد واعظی عهده‌دار قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی است. همچنین سید محمد میرداماد و قاسم بنانی در بخش مرثیه‌سرایی و سید رضا نقوی‌آل در بخش شعرخوانی آیینی حضور دارند.

مراسم صبح شهادت حضرت زهرا (س)

مراسم صبح شهادت حضرت زهرا (س)، شنبه، دوم آبان‌ماه، از ساعت ۹:۲۰ در رواق امام خمینی (ره)، برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام محمدتقی عبدوس سخنرانی می‌کند و امیر کردی به مرثیه‌سرایی می‌پردازد. شعرخوانی آیینی علی‌اصغر شکفته و قرائت زیارت حضرت زهرا (س) نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مرثیه‌سرایی و شعرخوانی در مراسم شام شهادت

مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شنبه، دوم آبان‌ماه، از ساعت ۱۷:۴۵ در رواق امام خمینی (ره)، برگزار می‌شود.

قرائت زیارت امین‌الله، سخنرانی حجت‌الاسلام سید حمیدرضا باقری، مرثیه‌سرایی احمد واعظی و سید محمد میرداماد و شعرخوانی آیینی علی مقدم، از بخش‌های این مراسم است.

برگزاری محفل قرآنی ویژه بانوان و مسابقه کتاب‌خوانی

از دیگر برنامه‌های ایام شهادت حضرت زهرا (س)، برگزاری محفل انس با قرآن ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا (س) است. این محفل در روز شهادت، قبل و بعد از اقامه نماز، برگزار می‌شود.

همچنین مسابقه کتاب‌خوانی با موضوع شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نظر گرفته شده است که علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری و غیرحضوری، در آن شرکت کنند.

حضور در منازل مادران شهدا و تکریم آنان نیز، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

برگزاری مراسم بزرگداشت درحسینیه امام رضا (ع)

در ادامه برنامه‌های مرتبط با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم بزرگداشتی نیز درحسینیه امام رضا (ع) واقع در خیابان هاشمی نژاد ۸ وکوچه ناظر، توسط خانواده مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی، برگزار می‌شود.