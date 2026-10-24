باشگاه خبرنگاران جوان - مازندرانی‌ها برای دویست و سی و هفتمین بار در سنگر خیابان گرد هم آمدند تا ضمن تأکید بر همبستگی ملی، آمادگی خود را برای صیانت از وطن اعلام نمایند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع بر لزوم ایستادگی در برابر تهدیدات و آمادگی کامل برای دفاع از وطن تأکید کردند.

همچنین حاضرین در این اجتماع مردمی تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همین حضور‌های گسترده و بصیرانه مردمی، مسیر خود را به سوی شکوه و پیروزی‌های بیشتر ادامه خواهد داد.

این حضور مستمر که هر شب استوارتر از شب‌های گذشته است، پیامی روشن به دشمنان کشور است که اراده ملت ایران برای صیانت از اسلام و ایران، هرگونه توطئه را با شکست مواجه می‌کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیمای مازندران