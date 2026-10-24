باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس شفیعی‌راد با اشاره به ظرفیت‌های باغداری شهرستان اظهار کرد: انار از محصولات مهم باغی منطقه است و با توجه به سطح زیر کشت و ظرفیت تولید، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸ هزار تن انار از ارقام مختلف برداشت شود.

او افزود: رقم «شیرین شهوار» از معروف‌ترین ارقام انار استان فارس و از ارقام بومی این منطقه است که جایگاه ویژه‌ای در باغداری شهرستان دارد و طعم آن زبانزد خاص و عام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با تأکید بر اهمیت حفظ ارقام بومی و ارتقای کیفیت محصولات باغی بیان کرد: رعایت اصول فنی در مدیریت باغ‌ها، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و توجه به توصیه‌های کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و افزایش درآمد باغداران داشته باشد.

شفیعی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های اصلاحی مناسبی در آینده‌ای نه‌چندان دور در باغ‌های انار شهرستان اجرا خواهد شد که بر میزان تولید و کیفیت محصولات باغداران تأثیرگذار خواهد بود.

او در ادامه افزود: توسعه سطح زیر کشت محصولات باغی، استفاده از ارقام مناسب، حمایت از بهره‌برداران و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود، از عوامل مؤثر در رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه محصولات باغی شهرستان در بازار‌های مصرف است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس