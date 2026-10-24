استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم گفت: ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضا باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و با هدف تسهیل امور مردم، رفع مشکلات و تأمین منافع عمومی به کار گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت پیشگیری و مدیریت بحران‌ها اظهار کرد: گاهی آرامش و امنیت جامعه حاصل تدبیر و پیشگیری به‌موقع از بحران‌هاست؛ هرچند در صورت بروز بحران نیز مدیریت صحیح و به‌موقع آن ضرورت دارد.

 

وی با قدردانی از مجموعه قوه قضائیه، دادستانی، سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و اعضای شورای تأمین استان افزود: در دو سال گذشته، همراهی و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، اجرایی و انتظامی موجب شد گیلان دوره‌ای آرام را پشت سر بگذارد و این آرامش، زمینه‌ساز دستاوردهای ارزشمندی برای استان شود.

 

استاندار گیلان با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور شمار زیادی از مسافران و مهمانان سایر استان‌ها در گیلان طی جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: مدیریت شرایطی که با افزایش جمعیت، فشار بر زیرساخت‌ها و ضرورت تأمین آب، برق و گاز، کنترل ترافیک و حفظ امنیت همراه بود، بدون همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نبود.

حق‌شناس با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور بیان کرد: همراهی مردم، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر کرده است؛ ازاین‌رو باید ضمن رعایت قوانین و ضوابط، از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منافع عمومی و تسهیل امور مردم استفاده کنیم.

 

وی با اشاره به رویکرد مردم‌محور دستگاه قضایی استان در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم گفت: این رویکرد باید در سایر بخش‌های مدیریتی نیز تقویت شود و مسائل استان با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی و با هدف صیانت از حقوق مردم پیگیری شود.

 

نماینده عالی دولت در گیلان تعیین حریم تالاب‌ها و رودخانه سفیدرود را از اقدامات مهم و ماندگار دستگاه قضایی در استان برشمرد و افزود: اجرای تصمیمات اتخاذشده در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و معاونان وی به گیلان درباره حریم‌های قانونی، می‌تواند آثار مثبتی برای مردم استان به همراه داشته باشد.

 

حق‌شناس در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و استفاده صحیح از ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: برخورداری از منابع و امکانات به معنای بی‌نیازی از اصلاح الگوی مصرف نیست؛ بلکه باید با تدبیر و برنامه‌ریزی، هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف، از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده کنیم و مانع هدررفت منابع شویم.

 

وی همچنین با اشاره به موضوع تصادفات جاده‌ای و خسارات ناشی از آن تصریح کرد: بخشی از تصادفات به شرایط جاده‌ها، بخشی به رفتار رانندگان و بخشی نیز به وضعیت فنی خودروها مربوط است؛ بنابراین کاهش تلفات و خسارات نیازمند توجه هم‌زمان به همه این عوامل است.

استاندار گیلان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پلیس راهور و اعضای شورای تأمین استان در پیگیری مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و ایمنی خودروها گفت: اقداماتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد و فراهم‌کردن امکان دسترسی شهروندان به خودروهای مناسب‌تر آغاز شده است که همراهی دستگاه‌های مختلف در پیشبرد این مسیر نقش مؤثری دارد.

 

حق‌شناس با اشاره به شرایط تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی و دامداری خاطرنشان کرد: تغییر شرایط اقتصادی و تجاری کشور می‌تواند بر زنجیره تأمین کالاها و هزینه‌های تولید تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو لازم است برای مواجهه با شرایط مختلف، متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری انجام شود.

 

وی در پایان با تأکید بر اهمیت آمایش سرزمینی و تصمیم‌سازی مبتنی بر اطلاعات دقیق اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه کشور باید بر پایه داده‌های واقعی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و شناخت دقیق نیازهای مردم صورت گیرد؛ چراکه توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و کاهش هزینه‌های زندگی کمک کند.

 

گفتنی است، در این مراسم از زحمات مجید الهیان، رئیس‌کل پیشین دادگستری گیلان تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری با حکم رئیس قوه قضاییه به‌عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان معرفی شد.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: دستگاه قضا ، تودیع و معارفه
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