امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۲۶۲ میلیون و 100 هزار تومان
نیم سکه  ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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