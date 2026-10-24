باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان معامله میشود.
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|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۶۲ میلیون و 100 هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان