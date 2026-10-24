نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی از افزایش سطح آماده‌باش کارکنان واشنگتن در خاورمیانه و اقداماتی بر پایه ادعاهای تأییدنشده درباره تهدیدهای منتسب به ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی از افزایش سطح آماده‌باش کارکنان واشنگتن در خاورمیانه و کاهش شمار کارکنان برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور در منطقه خبر داد؛ اقداماتی که مقام‌های آمریکایی آن را به ادعا‌های خود درباره تهدید‌های احتمالی منتسب به ایران مرتبط دانسته‌اند.

مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که سطح تهدید علیه شهروندان این کشور در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه به بالاترین میزان رسیده است. با این حال، این مقام‌ها اذعان کرده‌اند که توانایی ایران برای انجام حملات در داخل آمریکا محدود است.

نیویورک‌تایمز به نقل از این منابع همچنین گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور منظم درباره تهدید‌های احتمالی فراتر از خاورمیانه گزارش‌های توجیهی دریافت می‌کند.

مقام‌های آمریکایی در ادامه مدعی شدند اطلاعاتی در اختیار دارند که احتمال حضور افرادی مرتبط با ایران در خاک آمریکا را مطرح می‌کند. آنها همچنین ادعا کردند که اهداف احتمالی مورد نظر در طرح‌های منتسب به ایران، برخی نقاط در اروپا را نیز شامل می‌شود.

با این حال، گزارش منتشرشده جزئیات مشخصی درباره هویت افراد مورد ادعا، ماهیت تهدید‌های مطرح‌شده یا شواهد مستقل برای تأیید این ادعا‌ها ارائه نکرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، سفارت آمریکا
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