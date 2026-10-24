باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی با اعلام این خبر، بیماری‌های غیرواگیر را از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت برشمرد و گفت: شناسایی و ارزیابی دقیق عوامل خطر این بیماری‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و طراحی مداخلات مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه دارد.

او با اشاره به اهداف اجرای این پیمایش ملی افزود: بررسی میزان شیوع عوامل خطری همچون فشارخون بالا، دیابت، اضافه‌وزن و چاقی، کم‌تحرکی و الگو‌های تغذیه‌ای، در کنار ارزیابی رفتار‌ها و سواد سلامت جامعه، زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تخصیص بهینه منابع در حوزه سلامت را فراهم می‌کند.

ایلامی در تشریح روند اجرای پیمایش استپس اظهار کرد: در این طرح، پرسشگران آموزش‌دیده و مجرب تیم سلامت با مراجعه حضوری به منازل خانوار‌های منتخب در مناطق شهری و روستایی، پرسشنامه‌های تخصصی را تکمیل کرده و اندازه‌گیری‌های لازم، از جمله قد، وزن و فشارخون را انجام می‌دهند. همچنین نمونه‌گیری‌های زیستی مورد نیاز نیز با همکاری مراکز خدمات جامع سلامت منتخب صورت می‌گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات شهروندان بیان کرد: تمامی پرسشگران و عوامل اجرایی این طرح دارای کارت شناسایی معتبر هستند و هماهنگی‌های لازم با استانداری فارس، فرمانداری‌ها و فرماندهی انتظامی استان برای اجرای ایمن و منظم این پیمایش انجام شده است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرسشگران، ناظران و عوامل اجرایی پیش از آغاز طرح خبر داد و افزود: این آموزش‌ها با هدف ارتقای کیفیت اجرای پیمایش و رعایت استاندارد‌های علمی و ملاحظات اخلاقی انجام شده است. خانوار‌های منتخب نیز می‌توانند برای اطمینان از هویت پرسشگران و بررسی نشانی‌های منتخب اجرای طرح، به وب‌سایت رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

ایلامی در پایان، مشارکت آگاهانه مردم را از عوامل مؤثر در موفقیت این پیمایش ملی دانست و از خانوار‌های منتخب خواست با همکاری با تیم‌های سلامت و ارائه پاسخ‌های دقیق، در شناسایی وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها مشارکت کنند.