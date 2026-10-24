معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز اجرای پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (استپس) از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، همزمان با سراسر کشور، در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی با اعلام این خبر، بیماری‌های غیرواگیر را از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت برشمرد و گفت: شناسایی و ارزیابی دقیق عوامل خطر این بیماری‌ها، نقش مهمی در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و طراحی مداخلات مؤثر برای ارتقای سلامت جامعه دارد.

او با اشاره به اهداف اجرای این پیمایش ملی افزود: بررسی میزان شیوع عوامل خطری همچون فشارخون بالا، دیابت، اضافه‌وزن و چاقی، کم‌تحرکی و الگو‌های تغذیه‌ای، در کنار ارزیابی رفتار‌ها و سواد سلامت جامعه، زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تخصیص بهینه منابع در حوزه سلامت را فراهم می‌کند.

ایلامی در تشریح روند اجرای پیمایش استپس اظهار کرد: در این طرح، پرسشگران آموزش‌دیده و مجرب تیم سلامت با مراجعه حضوری به منازل خانوار‌های منتخب در مناطق شهری و روستایی، پرسشنامه‌های تخصصی را تکمیل کرده و اندازه‌گیری‌های لازم، از جمله قد، وزن و فشارخون را انجام می‌دهند. همچنین نمونه‌گیری‌های زیستی مورد نیاز نیز با همکاری مراکز خدمات جامع سلامت منتخب صورت می‌گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات شهروندان بیان کرد: تمامی پرسشگران و عوامل اجرایی این طرح دارای کارت شناسایی معتبر هستند و هماهنگی‌های لازم با استانداری فارس، فرمانداری‌ها و فرماندهی انتظامی استان برای اجرای ایمن و منظم این پیمایش انجام شده است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرسشگران، ناظران و عوامل اجرایی پیش از آغاز طرح خبر داد و افزود: این آموزش‌ها با هدف ارتقای کیفیت اجرای پیمایش و رعایت استاندارد‌های علمی و ملاحظات اخلاقی انجام شده است. خانوار‌های منتخب نیز می‌توانند برای اطمینان از هویت پرسشگران و بررسی نشانی‌های منتخب اجرای طرح، به وب‌سایت رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

ایلامی در پایان، مشارکت آگاهانه مردم را از عوامل مؤثر در موفقیت این پیمایش ملی دانست و از خانوار‌های منتخب خواست با همکاری با تیم‌های سلامت و ارائه پاسخ‌های دقیق، در شناسایی وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها مشارکت کنند.

برچسب ها: طرح ملی ، علوم پزشکی شیراز ، آبان ماه ، شیراز
خبرهای مرتبط
واکسن و آنتی‌بیوتیک در آنفلوآنزا؛ چه باید کرد؟
دستور استاندار فارس برای بسیج منابع بانکی جهت تقویت پزشک خانواده
عفونت‌هایی که سرطان می‌آفرینند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری کلاهبردار ۵ میلیارد ریالی با رسید‌های جعلی بانکی در شیراز
درخشش مقتدرانه فایربال شیراز در بسکتبال باشگاهی فارس/کسب دو قهرمانی و یک مقام سوم در سه رده سنی
ثبت تصویر یک جفت پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان + فیلم
استخوان‌سوز؛ روایتی هنرمندانه از قانون، خانواده و جامعه
تأمین مالی ۴۴۵ میلیارد تومانی پروژه‌های نیمه‌تمام فارس از محل مولدسازی
جمع‌آوری بیش از ۹۰ درصد اطلاعات سرشماری ۱۴۰۵ به‌صورت ثبتی‌مبنا
۳۰ مصدوم در تصادف‌های فارس
الزام به شناسایی دقیق سکونتگاه‌های غیررسمی در سرشماری ۱۴۰۵ فارس
آخرین اخبار
درخشش مقتدرانه فایربال شیراز در بسکتبال باشگاهی فارس/کسب دو قهرمانی و یک مقام سوم در سه رده سنی
ثبت تصویر یک جفت پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده هرمود لارستان + فیلم
استخوان‌سوز؛ روایتی هنرمندانه از قانون، خانواده و جامعه
تأمین مالی ۴۴۵ میلیارد تومانی پروژه‌های نیمه‌تمام فارس از محل مولدسازی
دستگیری کلاهبردار ۵ میلیارد ریالی با رسید‌های جعلی بانکی در شیراز
۳۰ مصدوم در تصادف‌های فارس
جمع‌آوری بیش از ۹۰ درصد اطلاعات سرشماری ۱۴۰۵ به‌صورت ثبتی‌مبنا
الزام به شناسایی دقیق سکونتگاه‌های غیررسمی در سرشماری ۱۴۰۵ فارس
تزریق کالاهای اساسی به بازار فارس؛ از روغن تا مرغ و شکر
کودکان شیرازی سفیران پاکیزگی شهر شدند؛ آغاز پویش محیط‌زیستی در مدارس
از رگبار پاییزی تا خطر سرمازدگی
ضرورت تشکیل «مدیریت واحد خطر» در شهرداری‌های کشور
۳.۵ هکتار طبیعت، تفریح و سلامت در انتظار شهروندان شیرازی است
مزارع طلای سفید فارس زیر بار برداشت؛ پیش‌بینی تولید ۶۷ هزار تن پنبه
کشف ۴۶۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در فارس / رشد ۲۰ درصدی برخورد با متخلفان
فارس رتبه سوم خرمالوی کشور/ برداشت ۳۶۰۰ تن محصول آغاز شد
ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اقدامات خیرین سلامت در فارس/ ۳۵۰۰ تخت بیمارستانی
طرح ملی «استپس» از آبان‌ماه در شیراز و شهرستان‌ها کلید می‌خورد
زنگ روز دانش آموز و استکبارستیزی در مدارس فارس نواخته خواهد شد
مرودشت در انتظار برداشت بیش از ۱۸ هزار تن یاقوت سرخ
تحقق ۱۰۰ درصدی خرید حمایتی ۱۵۳۸ تنی مرغ منجمد در فارس
ترویج فرهنگ قرآنی، حصار نفوذناپذیر در برابر تهاجم فرهنگی است