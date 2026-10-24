باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید طی بازه زمانی ۲۴ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵، مأموران ما در سراسر استان طی عملیات‌های گسترده‌ای، موفق به کشف و ضبط تجهیزات متعددی از جمله سلاح‌های متنوع، ادوات صید و متخلفانی شده‌اند که در برخی موارد با اجرای حکم قضایی، از منازل آنها نیز تجهیزات جرم کشف گردیده است.

او با اشاره به یکی از عملیات‌های حساس در شهرستان محمودآباد گفت، افزود در پی اجرای حکم قضایی و بازرسی از منزل متخلفین با همکاری مأمورین نیروی انتظامی، یک بال قو و دو طاقه تاکسیدرمی شده از این متخلفان کشف و ضبط شد.

زارع در ادامه به عملیات مشترک در مناطق مرزی، گفت: طی گشت و کنترل مشترک مأموران یگان استان و مأموران اجرایی شهرستان گلوگاه در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله، ۴ باب چاله مخصوص بازگیری پرندگان به همراه سایر ادوات صید شناسایی و به‌طور کامل تخریب گردید.

او با ارائه آماری از کشفیات اخیر، افزود: در عملیات‌های اخیر، مأموران موفق به کشف و ضبط ۱۲ قطعه پرنده آبزی شدند. همچنین در برخورد با متخلفان، سه قبضه سلاح شکاری از جمله سلاح گلوله‌زنی، پنج‌تیر و پی‌سی‌پی (PCP) کشف و ضبط گردید.

زارع گفت:در شهرستان آمل، مأموران در منطقه شالیزاری دابودشت طی چندین عملیات، موفق به کشف و ضبط چندین قبضه سلاح شکاری (دولول مجاز و قاچاق) شدند. در این عملیات‌ها، تعداد زیادی دام هوایی و جایگاه استقرار شکارچیان تخریب گردید. همچنین مأموران موفق به رهاسازی یک قطعه مرغابی از دام هوایی و نجات یک بهله جوجه جغد شاخدار شدند.

او افزود:در شهرستان کیاسر، مأموران محیط زیست با گزارش قطع غیرمجاز درختان در محدوده پناهگاه حیات وحش، با همکاری منابع طبیعی و پلیس، متخلفان را دستگیر کردند. در این عملیات، ادوات جرم شامل دو دستگاه خودرو، اره موتوری و چوب‌آلات قطع‌شده کشف و ضبط شد.

زارع گفت:در فریدونکنار، بیش از ۲۰ رشته دام هوایی صید پرندگان شناسایی و تخریب شد. در شهرستان جویبار نیز طی گشت‌های شبانه در آب‌بندان‌ها، چندین قبضه سلاح شکاری، تجهیزات صید و دستگاه‌های اسپیکر (جهت جذب پرندگان) از متخلفان ضبط گردید.

او افزود:در شهرستان ساری، دو قبضه سلاح گلوله‌زنی در محدوده کلیجان‌رستاق از شکارچیان غیرمجاز ضبط شد. در شهرستان کلاردشت نیز یک قبضه سلاح گلوله‌زنی در منطقه لت‌کمر کشف گردید و در شهرستان چالوس، لاشه یک رأس کل وحشی از متخلفین در منطقه جنگلی چهارباغ کشف شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در نور، مأموران موفق به کشف دو قبضه اسلحه به همراه لاشه پرندگان شدند. در بهشهر نیز سلاح‌های شکاری و ادوات صیادی در پناهگاه میانکاله کشف گردید و در نوشهر نیز دو عدد لانسر در دهانه رودخانه سمارود ضبط شد.