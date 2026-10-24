باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد شنبه دوم آبان در مراسم تکریم و معارفه روسای کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: این مراسم بافضیلت برای سپردن امانت به فرد دیگر است و در آیات و روایات دینی ما به امانت‌داری اشاره و یکی از صفات مومنان شمرده شده است.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم امانت در کنار عدالت ذکر شده، افزود: نشان می‌دهد قضاوت و مدیریت قضایی یک امانت است. پس ادای امانت این است که آن سمت را تحویل داد و حکم به عدل داشت.

موحدی‌آزاد ادامه داد: عدالت یک طرح مشترک است و باید همه دست به دست هم بدهند تا به صورت دقیق اجرا و عمل بشود. باید قانون عادلانه، مجری عادل و جامعه عدالت‌پذیر باشد تا جامعه روی سعادت ببیند.

دادستان کل کشور با اشاره به فلسفه بعثت انبیا و نتیجه قضاوت، بیان کرد: قاضی باید بی‌طرف و پرحوصله باشد. عدالت چسبیده به تقواست و باید از راه تقوا به عدالت برسیم.

وی با اشاره به نقش و جایگاه رئیس کل دادگستری، اظهار کرد: رئیس دادگستری و دادستان در هر نقطه‌ای، نماینده اعتماد مردم است و مردم ابتدا قوه قضائیه را به خوبی یا بدی از مدیران می‌شناسند.

موحدی‌آزاد با بیان اینکه رئیس کل دادگستری مسئول احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم است؛ بیان کرد: رئیس کل دادگستری، پاسدار استقلال و سلامت قضات است و نظارت اداری و قضایی بر همه بخش‌های قضایی دارد.

دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه استان کرمان سرزمین ایثار، ظرفیت و پرافتخار است، افزود: وضعیت معیشت برخی از مناطق و مردم خوب نیست و خشکسالی مشکلاتی ایجاد کرده است. نوار مرزی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و ... از چالش‌های این خطه است.

وی با اشاره به پرورش مردان بزرگ و علما، شعرا و فرزندان مجاهد و رشید مانند سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، تاکید کرد: مردم کرمان در تمام دوران انقلاب محکم ایستاده و با تمام وجود از انقلاب دفاع کرده و مردم متدین، لایتمدار و وفادار به ارزش‌ها هستند.

موحدی‌آزاد با اشاره به تنوع اقلیمی، قومی و اقتصادی استان کرمان، بیان کرد: قضاوت در این استان یعنی ایستادن در خط مقدم امنیت و مدیری که این مسند می‌نشیند، باید شجاع، قاطع، عادل و پرکار باشد و این معیار‌هایی است که رهبر شهید برای قاضی تراز جمهوری اسلامی فرمودند.

دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنانش ضمن تشکر از مردم، نیرو‌های مسلح و دولت در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: مردم خوب به میدان آمدند، رئیس جمهور و استان‌ها دست به دست هم دادند و دولت علی‌رغم اینکه با سختی مواجه بود، اما با صداقت ایستاد و به جایی رسیده‌ایم که پیش‌بینی رهبر شهید که فرمودند «آمریکا به زانو در خواهد آمد و شکست آمریکا را خواهید دید» و شهید سلیمانی که گفت «این جنگ را شما شروع می‌کنید و پایانش را ما ترسیم می‌کنیم»؛ محقق خواهد شد.

وی اظهار کرد: قیمت نفت از ۱۱۷ دلار رسیده و رسیدن قیمت به ۱۵۰ دلار، نقطه اضمحلال آمریکاست و ترامپ شکست را خواهد پذیرفت و جبهه مقاومت به زودی جشن پیروزی را در تمام جبهه‌ها خواهد گرفت.

موحدی‌آزاد با بیان اینکه خداوند افتخار پرچم ایستادگی در مقابل ظلم جهانی را به دست ملت ایران داد، گفت: مردم بیش از ۲۴۰ شب در میدان هستند، برخی از این افراد سختی معیشت دارند، اما این بعثتی است که رهبر شهید انقلاب پیش‌بینی کردند و ایمان دارم سخنان ایشان و شهید سلیمانی، الهام الهی دارد و من ایمان قاطع به این سخنان دارم.

دادستان کل کشور در ادامه ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام حمیدی، او را فردی قاطع، ایثارگر و شجاع دانست و خطاب به سالاری (رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان)، گفت: تقوا را سرمایه اصلی خود بدانید. عدالت، انصاف و رفتار بدون تبعیض را سرلوحه کار خود قرار بدهید.

وی با تاکید بر لزوم روحیه مردم‌داری، اظهار کرد: در اتاق شما باید به روی مردم باز باشد و در دسترس باشید.

موحدی‌آزاد در بخش دیگر سخنانش بر استفاده از احکام جایگزین حبس در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: باید از صلح و سازش به ویژه در حل اختلافات خانوادگی استفاده کرد.

وی در پایان بیان کرد: مردم، مسئولان و همه باید کمک کنند مدیریت دستگاه قضایی استان بتواند به وظایف اصلی خود که احقاق حق، حکم به عدل و مدیریت عادلانه است، دست پیدا کنند.



منبع: ایسنا