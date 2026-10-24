بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای، در خصوص کیفیت اسکناس ارز قابل مبادله مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سرمایه‌گذاران، شرایط الزامی را تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ابلاغیه‌ای، در خصوص کیفیت اسکناس ارز قابل مبادله مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سرمایه‌گذاران، شرایط الزامی را تعیین کرد.

بر اساس این ابلاغیه، دریافت ارز به صورت اسکناس یکصد (۱۰۰) دلاری از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات این صندوق‌ها در زمان صدور واحد‌های صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، پرداخت ارز به صورت اسکناس یکصد (۱۰۰) دلاری به سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات ارزی این صندوق‌ها در زمان ابطال واحد‌های صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، صندوق ارزی
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