محققان با استفاده از هوش مصنوعی روشی را ابداع کرده‌اند که دریچه‌ای نو برای تشخیص زودهنگام سکته مغزی می‌گشاید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران آمریکایی روشی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل فعالیت قلب در حین خواب ابداع کرده‌اند که امکان ارزیابی خطرات احتمالیِ بروز سکته مغزی و بیماری‌های قلبی در آینده را فراهم می‌کند.

این پژوهشگران یک مدل نرم‌افزاری را با استفاده از داده‌های حدود ۱۶ هزار نفر که هنگام خواب تحت نوار قلب (ECG) قرار گرفته بودند، آموزش دادند. سپس این مدل بر روی دو گروه دیگر، شامل حدود ۲۳ هزار بیمار، مورد آزمایش قرار گرفت.

این مطالعه نشان داد که داده‌های حاصل از تنها یک الکترودِ نوار قلب که روی قفسه سینه قرار گیرد، برای ارزیابی خطر کافی است. هوش مصنوعی، تغییرات ریتم قلب در طول خواب را تحلیل کرده و نشانگر‌های مرتبط با بروز بیماری‌های قلبی-عروقی در آینده را شناسایی می‌کند.

به ازای هر یک انحراف معیار افزایش در «امتیاز خطر» که توسط این مدل نرم‌افزاری تولید می‌شود، احتمال وقوع سکته مغزی بین ۱۹ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. خطر نارسایی قلبی بین ۶۹ تا ۱۳۳ درصد و خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی — نوعی اختلال در ریتم قلب — بین ۱۰۳ تا ۱۷۲ درصد بیشتر می‌شود.

پژوهشگران دریافتند که مراحل اولیه خواب برای ارزیابی خطر اهمیت ویژه‌ای دارند؛ چرا که در این بازه زمانی، تغییرات سریعی در سیستم عصبی رخ می‌دهد که می‌تواند بی‌نظمی‌های جزئی در ریتم قلب را آشکارتر سازد.

به گفته پژوهشگران، این روش می‌تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر بالای سکته مغزی و سایر بیماری‌های قلبی-عروقی قرار دارند، مدت‌ها پیش از بروز هرگونه علائمی کمک کند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: سکته مغزی ، هوش مصنوعی ، سکته
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