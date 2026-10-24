آژانس فضائی آمریکا «ناسا» از انجام یک مأموریت سرنشین‌دار به ماه در سال ۲۰۲۸ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سازمان فضایی ایالات متحده (ناسا) اعلام کرد که در قالب مأموریت «آرتمیس ۴» (Artemis IV)، یک مأموریت سرنشین‌دار به مقصد ماه را برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی کرده است.

به گفته جرد آیزاکمن، از مقامات ناسا، این سازمان در حال شتاب بخشیدن به روند فعالیت‌ها و بازنگری در الزامات فنی است تا اطمینان حاصل شود که جدول زمانی تعیین‌شده محقق خواهد شد.

آیزاکمن در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار داشت: «با این اقدامات، ما بهترین شانس ممکن را برای مأموریت آرتمیس ۴ فراهم می‌کنیم تا آمریکایی‌ها بتوانند در سال ۲۰۲۸ به‌صورت ایمن و موفقیت‌آمیز به سطح ماه بازگردند. زمانی که فضانوردان آمریکایی در سال ۲۰۲۸ نخستین گام‌های خود را بر سطح ماه می‌گذارند، یک ماه‌نورد و تجهیزات اولیه برای ایجاد حضور دائمی انسان در آنجا، در انتظارشان خواهد بود.»

جرمی پارسونز، مدیر برنامه آرتمیس در ناسا، نیز خاطرنشان کرد که توسعه کاوشگر‌های فرودگر ماه به‌طور موازی توسط دو پیمانکار خصوصی در حال انجام است: شرکت «اسپیس‌اکس» (SpaceX) متعلق به ایلان ماسک و شرکت «بلو اوریجین» (Blue Origin) متعلق به جف بزوس.

پارسونز گفت: «تیم آرتمیس به‌شدت بر پیشبرد کار‌ها متمرکز است تا بتوانیم طبق جدول زمانی تعیین‌شده، در سال ۲۰۲۸ واقعاً به سطح ماه برسیم.»

وی افزود: «ناسا تا حد امکان صبر خواهد کرد تا تصمیم بگیرد کدام‌یک از این دو شرکت وظیفه انتقال خدمه به سطح ماه را بر عهده خواهد داشت؛ با این حال، هر دو شرکت در تلاش هستند تا شرایط لازم برای فرود بر ماه در سال ۲۰۲۸ را فراهم کنند.»

منبع: نووستی

برچسب ها: ناسا ، فضا ، سفر به ماه
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