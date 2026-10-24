ثقفی گفت: مرکز  فرآورش نفت ایران دارای چهار ردیف فرآورش نفت به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت  در روز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رضا ثقفی، مدیر عامل پتروپارس، گفت: مرکز فرآورش نفت ایران دارای چهار ردیف فرآورش نفت به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز است.

ثقفی با اشاره به روند تکمیل و راه اندازی ردیف‌های نفتی این مرکز گفت: ردیف سوم در بیست و نهم اسفند ماه ۱۴۰۳ راه اندازی و در بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به تولید پایدار رسید. ردیف چهارم در سی‌ام آذر ۱۴۰۴ راه اندازی و در چهارم دی ماه به تولید پایدار رسید. در ادامه، تکمیل مراحل ساخت ردیف‌های اول و دوم این مرکز فرآورش از بهمن ۱۴۰۴ شروع و در شرایط جنگ تحمیلی ادامه یافته، و همچنین فعالیت‌های پیش راه اندازی و راه اندازی نیز با قابلیت دریافت نفت جهت فرآورش آغاز شد. در نهایت با اخذ مجوز توقف تولید چهار روزه، یکپارچه سازی سیستم‌های کنترل و ایمنی ردیف‌های فرآورش اول و دوم با ردیف‌های سوم و چهارم انجام و با اخذ مجوز ورود نفت به ردیف‌های اول و دوم، در نوزدهم مهر ماه ۱۴۰۵ ظرفیت فرآورش نفت ۳۲۰ هزار بشکه نفت در این مرکز محقق شد.

وی با اشاره به جایگاه این مرکز فرآورش در توسعه غرب کارون گفت: این واحد یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه غرب کارون است و می‌تواند در انتقال، فرآورش و تثبیت نفت این منطقه نقش مهمی داشته باشد و زمینه افزایش تولید از سایر میدان‌های غرب کارون را نیز فراهم کند.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به آخرین وضعیت پروژه اظهار کرد: پیشرفت کلی طرح از ۸۰ درصد عبور کرده است. در بخش گاز نیز با تکمیل واحد‌های مربوطه، امکان ارسال روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز همراه به NGL۳۲۰۰ فراهم می‌شود.

ثقفی در پایان تأکید کرد: ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای فرآورش نفت در این مرکز حاصل تلاش متخصصان و کارکنان پروژه و همکاری و همراهی کارفرما و پیمانکاران است که از زحمات همه دست‌اندرکاران این طرح قدردانی می‌کنم.