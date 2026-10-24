ثقفی گفت: مرکز  فرآورش نفت ایران دارای چهار ردیف فرآورش نفت به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت  در روز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رضا ثقفی، مدیر عامل پتروپارس، گفت: مرکز  فرآورش نفت ایران دارای چهار ردیف فرآورش نفت به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت  در روز است.

 ثقفی با اشاره به روند تکمیل و راه اندازی ردیف‌های نفتی این مرکز گفت: ردیف سوم در بیست و نهم اسفند ماه ۱۴۰۳ راه اندازی و در بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به تولید پایدار رسید. ردیف چهارم در سی‌ام آذر ۱۴۰۴ راه اندازی و در چهارم دی ماه به تولید پایدار رسید. در ادامه، تکمیل مراحل ساخت ردیف‌های اول و دوم این مرکز فرآورش از بهمن ۱۴۰۴ شروع و در شرایط جنگ تحمیلی ادامه یافته، و همچنین فعالیت‌های پیش راه اندازی و راه اندازی نیز با قابلیت دریافت نفت جهت فرآورش آغاز شد. در نهایت با اخذ مجوز توقف تولید چهار روزه، یکپارچه سازی سیستم‌های کنترل و ایمنی ردیف‌های فرآورش اول و دوم با ردیف‌های سوم و چهارم انجام و با اخذ مجوز ورود نفت به ردیف‌های اول و دوم، در نوزدهم مهر ماه ۱۴۰۵ ظرفیت فرآورش نفت ۳۲۰ هزار بشکه نفت در این مرکز محقق شد.  

وی با اشاره به جایگاه این مرکز فرآورش در توسعه غرب کارون گفت: این واحد یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه غرب کارون است و می‌تواند در انتقال، فرآورش و تثبیت نفت این منطقه نقش مهمی داشته باشد و زمینه افزایش تولید از سایر میدان‌های غرب کارون را نیز فراهم کند.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به آخرین وضعیت پروژه اظهار کرد: پیشرفت کلی طرح از ۸۰ درصد عبور کرده است. در بخش گاز نیز با تکمیل واحد‌های مربوطه، امکان ارسال روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز همراه به NGL۳۲۰۰ فراهم می‌شود.

 ثقفی در پایان تأکید کرد: ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای فرآورش نفت در این مرکز حاصل تلاش متخصصان و کارکنان پروژه و همکاری و همراهی کارفرما و پیمانکاران است که از زحمات همه دست‌اندرکاران این طرح قدردانی می‌کنم.  

برچسب ها: نفت ، فروش نفت
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
افزایش ۲۰۰ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها
چرا بودجه سال ۱۴۰۶ مهم‌ترین سند مالی در ۱۰۰ سال گذشته دولت ایران است؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارد/ اجرای ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از زمستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن اوایل اسفند اعلام می‌شود+فیلم
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
آخرین اخبار
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین
ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن اوایل اسفند اعلام می‌شود+فیلم
افزایش مدت زمان ساخت پروژه‌های مسکونی با روش های سنتی
کشاورزان از انجام عملیات کشاورزی و سم پاشی اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲ آبان
بسته نجات تجارت ایران تدوین شود
کمبودی در عرضه میوه‌های پاییز نداریم/ ضرورت مدیریت صادرات پیاز در راستای تنظیم بازار داخل
بورس زیر ضرب خروج نقدینگی؛ بازار سهام در انتظار یک چرخش؟
بهره برداری از مزایای بورسی به کمک تجمیع‌کنندگان برق تجدیدپذیر+ فیلم
دو پیش شرط مهم برای آمادگی زمستانی صنعت برق
از یک واحد تولیدی پوشاک در لرستان ۶۹۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شد
هزینه‌های سرشماری نفوس و مسکن ۹۰ درصد کاهش یافت/ راستی‌آزمایی مشمولان افزایش کالابرگ
بازگشت ارز به سمت نیاز‌های اساسی کشور ضروری است
ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام تا پایان آبان ماه تمدید شد
رایزنی‌ها برای رفع محدودیت مرزهای هوایی ادامه دارد/ در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم+ فیلم
کاهش بیش از ۱۲۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
دولت به دنبال رفع مقررات دست‌وپاگیر تجار و بازرگانان است
افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ در مرحله نخست برای مشمولان +فیلم
کفایت سرمایه؛ شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت نظام بانکی
ظرفیت بزرگترین فرآورش نفت ایران ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید
شرط جدید بانک مرکزی برای صندوق‌های ارزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲ آبان ماه ۱۴۰۵
نرخ انواع ارز ۲ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات