باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در جمع اعضای کمیته دانش آموزی و فرهنگیان ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان استان گفت: زنگ این روز که از زنگ‌های ملی کشور محسوب می‌شود در همه مدارس استان همزمان با سراسر کشور نواخته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به چهارم آبان و سالروز حمله تروریستی به حرم شاهچراغ گفت: در این روز نیز برنامه‌های متعددی در مدارس استان برگزار خواهد شد که حضور پرشور دانش آموزان و برگزاری نمازجماعت در حرم شاهچراغ یکی از این برنامه‌ها است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان فارس گفت: برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت دهه استکبار ستیزی وروز دانش آموز درمدارس پیش بینی شده است.

سیدخداکرم فلاحی گفت:اجرای سرود‌های دانش آموزی، بیان دستاورد‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یادو شهدای دانش آموز و همچنین بیان رشادت‌های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی اخیر ازجمله این برنامه‌ها است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت:دهه استکبارستیزی در استان فارس از چهارم آبان و همزمان با سالروز حمله تروریستی به حرم شاهچراغ آغاز می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان با اشاره به اینکه مناسبت ۱۳آبان ویژه دانش آموزان و دانشجویان است و محور برنامه‌ها این افراد است برحضور این اقشار در برنامه‌های ویژه این روز و این دهه تاکید کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: تلاش بر این است که برنامه‌های این روز توسط دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود و محور اجرای این برنامه‌ها از قبیل مجری، شعارگو، بیانیه خوان و ... از بین این قشر باشد.

منبع: آموزش و پرورش فارس