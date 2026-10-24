مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از امکان‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات در پایتخت با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درباره مهم‌ترین اقدامات این اداره کل اظهار کرد: در حال حاضر، ۱.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست احداث داریم و ۲.۴ دهم مگاوات نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات را امکان‌سنجی کرده‌ایم. مکان‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی مشخص شده و گزارش‌های مربوط به آنها تکمیل شده که یکی از این مکان‌ها بهشت زهرا (س) است.

باغخانی‌پور با بیان اینکه این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند، گفت: در صورت ورود سرمایه‌گذاران و انعقاد قرارداد میان شهرداری تهران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات وجود دارد. از همه سرمایه‌گذاران هم برای مشارکت در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف شهر دعوت می‌کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های شهرداری در مناطق ۲۲گانه، ساختمان‌های جانبی، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری موظف شده‌اند در این حوزه همکاری کنند و در همین راستا، بازدید‌هایی از مجموعه‌های مختلف شهرداری انجام شده است.

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، شهرداری
خبرهای مرتبط
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
استاندار تهران:
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تهران با رشد ۲۰ برابری به ۴۰۰ مگاوات رسید
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی برای چاه‌های کشاورزی
شهردار منطقه ۱۴ تهران:
۲۴۰۰ واحد در جنگ اخیر آسیب دیدند/ اجرای ۸۵ پروژه در منطقه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
جاده چالوس یکطرفه شد
آخرین اخبار
اجرای نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
پیام رئیس قوه قضاییه، در پی درخشش ورزشکاران ایرانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان ظرف ۲ روز/ پیگیری تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها
ثبت ۵۱۲ حادثه در کشور طی هفته گذشته/ مازندران در صدر حوادث
امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۲۳ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته
علیزاده: برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست
اعزام ۴۵ تیم بازرسی برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی
برخورد پلیس با راکبانی که پلاک خود را دستکاری می‌کنند + فیلم
آیا حسادت به افراد نزدیک طبیعی است؟ + فیلم
نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در تهران احداث می‌شوند
پل طبیعت به مناسبت روز سازمان ملل آبی می‌شود
اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در پایتخت
سه راهکار مناسب برای تصمیم‌گیری درست + فیلم
توافق بنیاد برکت و سازمان مدیریت بحران برای تقویت امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث
بررسی دسته بندی نوجوانان در جامعه + فیلم
مهار تورم نباید به رکود، تضعیف تولید و افزایش بیکاری منجر شود
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران