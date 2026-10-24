باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درباره مهم‌ترین اقدامات این اداره کل اظهار کرد: در حال حاضر، ۱.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست احداث داریم و ۲.۴ دهم مگاوات نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین ظرفیت حدود ۳۰۰ مگاوات را امکان‌سنجی کرده‌ایم. مکان‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی مشخص شده و گزارش‌های مربوط به آنها تکمیل شده که یکی از این مکان‌ها بهشت زهرا (س) است.

باغخانی‌پور با بیان اینکه این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند، گفت: در صورت ورود سرمایه‌گذاران و انعقاد قرارداد میان شهرداری تهران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات وجود دارد. از همه سرمایه‌گذاران هم برای مشارکت در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف شهر دعوت می‌کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های شهرداری در مناطق ۲۲گانه، ساختمان‌های جانبی، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری موظف شده‌اند در این حوزه همکاری کنند و در همین راستا، بازدید‌هایی از مجموعه‌های مختلف شهرداری انجام شده است.