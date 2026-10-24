باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - بهمن اسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی گفت: در پی جاری شدن سیل در تعدادی از روستاهای شهرستان سلماس و بروز آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی، سایت سیار حوادث همراه اول با هدف حفظ پایداری ارتباطات و تأمین نیازهای ارتباطی ساکنان مناطق آسیب‌دیده، به این مناطق اعزام و راه‌اندازی شد.

وی افزود:این اقدام با هدف تسریع در برقراری ارتباطات پشتیبان، در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفت و سایت سیار همراه اول برای تقویت پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت در منطقه مستقر شد.

اسمعیل زاده یادآورشد:راه‌اندازی این سایت سیار، با توجه به اهمیت استمرار خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش پیامدهای ناشی از آسیب به زیرساخت‌های مخابراتی و تسهیل ارتباط ساکنان مناطق سیل‌زده به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد:مخابرات منطقه آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی خود، تلاش می‌کند با واکنش سریع به حوادث و اختلالات احتمالی، زمینه تداوم خدمات ارتباطی و دسترسی پایدارتر شهروندان به شبکه مخابراتی را فراهم کند.