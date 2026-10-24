در پی وقوع سیل و آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی روستاهای سیل زده شهرستان سلماس، سایت سیار همراه اول  در نخستین ساعات پس از حادثه، به منطقه منتقل و برای تأمین پوشش پشتیبان شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - بهمن اسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی گفت: در پی جاری شدن سیل در تعدادی از روستاهای شهرستان سلماس و بروز آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی، سایت سیار حوادث همراه اول با هدف حفظ پایداری ارتباطات و تأمین نیازهای ارتباطی ساکنان مناطق آسیب‌دیده، به این مناطق اعزام و راه‌اندازی شد.

وی افزود:این اقدام با هدف تسریع در برقراری ارتباطات پشتیبان، در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفت و سایت سیار همراه اول برای تقویت پوشش شبکه تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت در منطقه مستقر شد.

اسمعیل زاده یادآورشد:راه‌اندازی این سایت سیار، با توجه به اهمیت استمرار خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش پیامدهای ناشی از آسیب به زیرساخت‌های مخابراتی و تسهیل ارتباط ساکنان مناطق سیل‌زده به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد:مخابرات منطقه آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و عملیاتی خود، تلاش می‌کند با واکنش سریع به حوادث و اختلالات احتمالی، زمینه تداوم خدمات ارتباطی و دسترسی پایدارتر شهروندان به شبکه مخابراتی را فراهم کند.

برچسب ها: سایت همراه اول ، مناطق سیل زده
خبرهای مرتبط
افتتاح ۳۱ سایت تلفن همراه در چهارمحال و بختیاری در هفته دولت
ارتقای ۱۴ سایت همراه اول شهری و جاده‌ای در خوزستان
دسترسی روستا‌های رابر به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه
تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب لجستیکی کشور با جدیت دنبال می‌شود
آخرین اخبار
دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه
تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب لجستیکی کشور با جدیت دنبال می‌شود
جریمه سنگین ۵۰ هزار میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی در آذربایجان‌غربی
تحول در معیشت مددجویان کمیته امداد سلماس با ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی
امدادرسانی هلال‌احمر به ۱۶۱ سیل‌زده در سلماس/ فعالیت ۱۳ تیم عملیاتی و توزیع اقلام امدادی
۹۲ متخلف شکار و صید در آذربایجان‌غربی به دام افتادند
راه‌اندازی سایت سیار همراه اول در روستاهای سیل‌زده سلماس
خسارت سیل به بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی سلماس
۸۰ درصد تالاب‌های سولدوز و درگه‌سنگی آبگیری شد