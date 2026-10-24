تیم موی‌تای پسران استان قم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم موی‌تای پسران استان قم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، با وجود حضور در ترکیبی محدود به دلیل کمبود منابع مالی، موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز شد. 

این تیم که پس از لغو مسابقات انتخابی در قم، برای شرکت در رقابت‌ها به تهران اعزام شده بود، در دو رده سنی ۱۶ و ۱۸ سال به میدان رفت و برای نخستین‌بار در این رده‌های سنی، این تعداد مدال را برای استان به ارمغان آورد. 

در پایان این رقابت‌ها ابوالفضل سائلی در وزن ۵۷ کیلوگرم و محمدمهدی شکاری در وزن ۷۵ کیلوگرم مدال طلا کسب کردند. همچنین بنیامین خان‌مرادی در وزن ۵۴ کیلوگرم، امیرمهدی حمیدی در وزن ۷۱ کیلوگرم و احسان علیمردانی در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

این مسابقات به‌عنوان رقابت انتخابی برای حضور در مسابقات جهانی یونان برگزار شد و انتظار می‌رود قهرمانان این رقابت‌ها برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت شوند. 

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: موی تای ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
قم نباید قربانی روایت‌های ناقص از حواشی یک مسابقه ورزشی شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیین رونمایی از سند لاله‌های استان قم برگزار شد
آخرین اخبار
آیین رونمایی از سند لاله‌های استان قم برگزار شد
مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی در قم برگزار می‌شود
دو چالش جدی پیش روی شترداران بخش مرکزی و قنوات قم
کتاب «مقتل‌الزهرا» به چاپ ششم رسید
آغاز سرشماری در قم بر پایه اطلاعات موجود / مراجعه به منازل تنها برای تکمیل اطلاعات ناقص و به‌صورت محدود خواهد بود
درخشش موی‌تای قم در انتخابی تیم ملی با کسب ۲ مدال طلا و ۳ برنز
روایتی جانسوز از بمباران مجلس روضه حضرت زهرا(س)و شهادت ۱۸ عزادار قمی +فیلم
واژگونی یک دستگاه خودرو در محور نیزار قم /بالگرد اورژانس به پرواز درآمد
پایان عملیات ۸ ساعته هلال‌احمر قم برای انتقال پیکر کوهنورد جان‌باخته در زواریان