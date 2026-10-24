باشگاه خبرنگاران جوان - تیم موی‌تای پسران استان قم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، با وجود حضور در ترکیبی محدود به دلیل کمبود منابع مالی، موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز شد.

این تیم که پس از لغو مسابقات انتخابی در قم، برای شرکت در رقابت‌ها به تهران اعزام شده بود، در دو رده سنی ۱۶ و ۱۸ سال به میدان رفت و برای نخستین‌بار در این رده‌های سنی، این تعداد مدال را برای استان به ارمغان آورد.

در پایان این رقابت‌ها ابوالفضل سائلی در وزن ۵۷ کیلوگرم و محمدمهدی شکاری در وزن ۷۵ کیلوگرم مدال طلا کسب کردند. همچنین بنیامین خان‌مرادی در وزن ۵۴ کیلوگرم، امیرمهدی حمیدی در وزن ۷۱ کیلوگرم و احسان علیمردانی در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

این مسابقات به‌عنوان رقابت انتخابی برای حضور در مسابقات جهانی یونان برگزار شد و انتظار می‌رود قهرمانان این رقابت‌ها برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت شوند.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم