شرکت «اوپو» هدفون‌های پرچمدار خود با نام «Enco X ۴» را روانه بازار‌های جهانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هم‌زمان با عرضه سری جدید گوشی‌های هوشمند «Find X۱۰»، شرکت اوپو عرضه هدفون‌های بی‌سیم «Enco X۴» خود را در بازار‌های جهانی آغاز کرده است.

کیس شارژ این هدفون‌ها دارای طراحی مدرن و جذابی است که رنگ نقره‌ای را با پوششی به رنگ سفید صدفی ترکیب می‌کند. این کیس از هر دو روش شارژ بی‌سیم و شارژ سیمی (از طریق درگاه USB-C) پشتیبانی می‌کند و به دکمه‌ای اختصاصی برای جفت‌سازی سریع (Pairing) بلوتوث با گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های هوشمند مجهز شده است؛ قابلیتی که برای دستگاه‌های فاقد قابلیت «جفت‌سازی سریع خودکار»، بسیار کارآمد خواهد بود.

هر یک از گوشی‌های این هدفون به یک درایور ۱۱ میلی‌متری و یک درایور ۶ میلی‌متری مجهز شده‌اند. روی ساقه هر گوشی، کنترل‌های لمسی تعبیه شده است که به کاربران اجازه می‌دهد میزان صدا را تنظیم کرده یا پخش موسیقی را کنترل (پخش/توقف) کنند.

در مقایسه با مدل قبلی (X۳)، این هدفون‌ها از قابلیت حذف نویز فعال (ANC) بهره می‌برند که تا ۲۰۰ درصد عملکرد بهتری دارد. همچنین قابلیتی در نظر گرفته شده که به کاربر اجازه می‌دهد میزان ورود صدای محیط را کنترل کند؛ ویژگی‌ای که به‌ویژه هنگام قدم زدن در خیابان یا رانندگی بسیار کاربردی است.

در هر گوشی، چهار میکروفون تعبیه شده تا وضوح صدای فوق‌العاده‌ای را در حین مکالمه تضمین کنند. علاوه بر این، این هدفون‌ها دارای استاندارد IP۵۵ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار هستند.

این هدفون‌ها در دو رنگ «بنفش» (Violet) و «سفید یخی» (Glacier White) عرضه می‌شوند و قیمت آنها از حدود ۱۹۹ یورو آغاز می‌گردد.

منبع: GSMArena

برچسب ها: اوپو ، هدفون ، هدفون بی سیم ، هدفون بلوتوث
خبرهای مرتبط
نوکیا قصد تولید هدفون‌های بی سیم اقتصادی را دارد
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
بزرگ‌ترین ارتقای صوتی بلوتوث برای هدفون‌ها عرضه می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش امسال برگزار نشد/ چاپ و توزیع ۱۶۴ میلیون جلد کتاب درسی
کاظمی: دستورالعمل ویژه تداوم آموزش در شرایط بحرانی ابلاغ می‌شود
هشدار یک پزشک درباره خطرات دستگاه‌های زیبایی خانگی
مولدسازی صرفاً به فروش املاک آموزش و پرورش محدود نمی‌شود
کاهش مرگ و میر مادران باردار از ۲۲۰ به ۲۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده
آخرین اخبار
کاظمی: دستورالعمل ویژه تداوم آموزش در شرایط بحرانی ابلاغ می‌شود
آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش امسال برگزار نشد/ چاپ و توزیع ۱۶۴ میلیون جلد کتاب درسی
مولدسازی صرفاً به فروش املاک آموزش و پرورش محدود نمی‌شود
کاهش مرگ و میر مادران باردار از ۲۲۰ به ۲۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده
هشدار یک پزشک درباره خطرات دستگاه‌های زیبایی خانگی
سه مسیر ورود محصولات آرایشی غیرمجاز به سبد خرید/ فریب قیمت پایین را نخورید
کاهش ۵۰ همتی هزینه بیماران خاص/ نشان دار شدن ۱۳۰ بیمار خاص
ذره‌ای که می‌تواند معمای پیدایش جهان را حل کند
یک آسیب پذیری خطرناک که وب سایت‌ها رو تهدید می‌کند
شاخص‌هایی مربوط به سلامتی که باید بعد از ۴۰ سالگی کنترل کرد
عرضه هدفون‌های پرچمدارد «اوپو» به بازار
برنامه ناسا برای انجام یک مأموریت سرنشین‌دار به ماه در سال ۲۰۲۸
گشایش دریچه‌ای نو برای تشخیص زودهنگام سکته مغزی با استفاده از هوش مصنوعی
وقتی بوی قهوه هم اینترنتی می‌شود
ویژگی افرادی که اختلال علامت جسمانی دارند + فیلم
ارتقای زیرساخت‌های آموزشی تهران؛ آسفالت ۱.۷ میلیون متر مربع محوطه مدارس و استانداردسازی ۳۶۹ مدرسه
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶ از فردا