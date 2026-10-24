باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هم‌زمان با عرضه سری جدید گوشی‌های هوشمند «Find X۱۰»، شرکت اوپو عرضه هدفون‌های بی‌سیم «Enco X۴» خود را در بازار‌های جهانی آغاز کرده است.

کیس شارژ این هدفون‌ها دارای طراحی مدرن و جذابی است که رنگ نقره‌ای را با پوششی به رنگ سفید صدفی ترکیب می‌کند. این کیس از هر دو روش شارژ بی‌سیم و شارژ سیمی (از طریق درگاه USB-C) پشتیبانی می‌کند و به دکمه‌ای اختصاصی برای جفت‌سازی سریع (Pairing) بلوتوث با گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های هوشمند مجهز شده است؛ قابلیتی که برای دستگاه‌های فاقد قابلیت «جفت‌سازی سریع خودکار»، بسیار کارآمد خواهد بود.

هر یک از گوشی‌های این هدفون به یک درایور ۱۱ میلی‌متری و یک درایور ۶ میلی‌متری مجهز شده‌اند. روی ساقه هر گوشی، کنترل‌های لمسی تعبیه شده است که به کاربران اجازه می‌دهد میزان صدا را تنظیم کرده یا پخش موسیقی را کنترل (پخش/توقف) کنند.

در مقایسه با مدل قبلی (X۳)، این هدفون‌ها از قابلیت حذف نویز فعال (ANC) بهره می‌برند که تا ۲۰۰ درصد عملکرد بهتری دارد. همچنین قابلیتی در نظر گرفته شده که به کاربر اجازه می‌دهد میزان ورود صدای محیط را کنترل کند؛ ویژگی‌ای که به‌ویژه هنگام قدم زدن در خیابان یا رانندگی بسیار کاربردی است.

در هر گوشی، چهار میکروفون تعبیه شده تا وضوح صدای فوق‌العاده‌ای را در حین مکالمه تضمین کنند. علاوه بر این، این هدفون‌ها دارای استاندارد IP۵۵ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار هستند.

این هدفون‌ها در دو رنگ «بنفش» (Violet) و «سفید یخی» (Glacier White) عرضه می‌شوند و قیمت آنها از حدود ۱۹۹ یورو آغاز می‌گردد.

منبع: GSMArena